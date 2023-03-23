Başakşehir forması giyen Mesut Özil futbol kariyerini sonlandırdı

Başakşehir forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 34 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Başarılı orta saha, yaptığı paylaşımda, "17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim" dedi. Yıldız oyuncu, Almanya'da Schalke 04 ile Werder Bremen, İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Arsenal ve Türkiye'de Fenerbahçe ile Başakşehir formalarını giydi. Kariyerinde 645 maça çıkan Mesut, 114 gol ve 222 asistle oynadı. Yıldız oyuncu, birer Dünya Kupası, İspanya Ligi, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, Almanya Kupası ile 2 Community Shield ve 4 FA Cup zaferine imza attı.