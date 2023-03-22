Fenerbahçe'de Joao Pedro fiyaskosu yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler sezon başında Galatasaray ile transfer savaşına girmiş ve yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı başarmıştı. Pedro transferi büyük ses getirmişti.
Ancak Fenerbahçe yıldız oyuncudan bir türlü verim sağlayamadı. Aylar geçti ama Pedro bir türlü istenilen seviyeye gelmedi. Fenerbahçe, sezon başında Cagliari'den transfer ettiği 31 yaşındaki forvet için 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Joao Pedro'ya da 3 yıl için 7.5 milyon euro maaş ödemeyi taahhüt etti. Yaklaşık 250 milyon lira maliyeti olan Joao Pedro, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta sadece 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
Brezilyalı futbolcu, bu sezon AEK Larnaca ve Kayserispor maçlarında fileleri havalandırdı. Bu sezon şanssızlıkların yakasını bırakmadığı ve sakatlıklarla boğuşan Joao Pedro'nun Süper Lig'de 90 dakika sahada kaldığı maç sayısı ise sadece 1...