Ancak Fenerbahçe yıldız oyuncudan bir türlü verim sağlayamadı. Aylar geçti ama Pedro bir türlü istenilen seviyeye gelmedi. Fenerbahçe, sezon başında Cagliari'den transfer ettiği 31 yaşındaki forvet için 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Joao Pedro'ya da 3 yıl için 7.5 milyon euro maaş ödemeyi taahhüt etti. Yaklaşık 250 milyon lira maliyeti olan Joao Pedro, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta sadece 2 gol atarken 1 de asist yaptı.