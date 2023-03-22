Galatasaray açıklama yapmadan Fener’den cevap geldi! Devam ediyor muyuz etmiyor muyuz!

20 Ekim 2022: "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız. Her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız."

23 Ekim 2022: "Bu ligi bitirtmeyiz!" 29 Aralık 2022: Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı vesilesiyle "Ofsaytımsı" tanımının Türk futbol literatürüne dahil edilmesi!

2 Şubat 2023: Milyonların önünde, "göz göre göre" Adana Demir Spor maçında, Fenerbahçe Futbol Takımı'nı lig yarışından koparmak için yapılan hamle!

11 Mart 2023: Bir pozisyonun, değil kırmızı kart faul dahi olmadığını gösteren görüntünün saklanıp "manipülasyon" odaklı bir "görüntümsünün" kamuoyuna Bein Sports-Trio programı vesilesiyle servis edilmesi.

17 Mart 2023: Rakip Takım Teknik Direktörünün çok masumane(?!) bir mesajla konuyu legalize etmesi: "Lale Orta hakkında çıkan haberler umarım doğru değildir. Tek söyleyebileceğim şey bu."



RAKİP Takım Başkanının "MHK Başkanı iddialarıyla ilgili inanmadım, böyle bir şey olamaz, bu tevatürdür, mümkün değil." açıklamasıyla aynı manipülasyonun 'yönetim seviyesinde' gündeme taşınması!

DİP not: 17 Mart 2023: Rakip oyuncuya saldıran Fernando Muslera'nın yaptığının sarı kart ile "geçiştirilmesi"

18 Mart 2023: MHK açıklamasıyla "gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğu gerçeğinin birkez daha, en net şekilde yaşanması!"

19 Mart 2023: Milyonların önünde, "göz göre göre" Corendon Alanyaspor maçında Fenerbahçe Futbol Takımını lig yarışından koparmak için yapılan hamle!

BU POLEMİKLER 40 YILDIR VAR



İlker Yağcıoğlu; Bu ligi bitirtmemeye kimsenin gücü yetmez. Bu polemikler 40 yıldır var. Kimseye de bir faydası yok. Ancak sonunun gelmesini de beklemiyorum. Sonuçta hak eden ligi kazanacaktır. Kulüpler algı yapmak ve kamuoyu oluşturmak için böyle sözler sarf eder ya da söylenen söze cevap verir. Polemikler futbolun önüne geçmemeli.