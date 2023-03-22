Mergim Berisha piyangosu! Fenerbahçe'ye para akacak

Fenerbahçe sezon başında Mergim Berisha'yı Augsburg'a kiralık olarak göndermişti. Geçtiğimiz günlerde Alman Milli Takımı'na davet edilen Berisha için Augsburg kararını verdi. Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam belli oldu. Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Alman golcünün 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak.

MERGIM BERISHA 12 GOLE KATKIDA BULUNDU

24 yaşındaki Berisha, 2021 yazında 5 milyon euro bonservisle Salzburg'tan F.Bahçe'ye transfer olmuştu. Alman futbolcu, F.Bahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 8 gol atıp 3 asist yaptı. Berisha, 300 bin euro kiralama ve 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Augsburg'un yolunu tutmuştu. Bu sezon Alman ekibi ile 19 resmi maça çıkan Berisha, bu maçlarda 8 gol 4 asist kaydetti. Toplamda 12 gole katkı verdi.