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    • Spor
    • 21.03.2023 14:23
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    • 21.03.2023 14:29
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    Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Sezonun 26 haftalık özeti

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasından bir süredir hakem polemiği sosyal medyada alevlendi. Fenerbahçe, resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımla, 26 hafta boyunca yapılan açıklamaları derleyerek ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu. Şmdi Galatasaray cephesinin vereceği cevap merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’den Galatasaray’a gönderme

    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, resmi hesabından dikkat çeken paylaşımlara imza attı. Sarı-lacivertliler, "2022/23 Süper Lig sezonu 26 haftalık özeti" ismiyle yaptığı paylaşımda, ezeli rakibi Galatasaray'a da flaş bir gönderme yaptı.

    Fenerbahçe Kulübü, bu sezon yaşanan olaylarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayınlandı.

    İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

    2022-23 SÜPER LİG SEZONU 26 HAFTALIK ÖZETİ

    19 Ekim 2022: "MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi. Kendisinin görevden alınmasını istiyoruz!"

    20 Ekim 2022: "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız. Her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız."

    23 Ekim 2022: "Bu ligi bitirtmeyiz!"

    29 Aralık 2022: Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı vesilesiyle "Ofsaytımsı" tanımının Türk futbol literatürüne dahil edilmesi!

    20 Ocak 2023: "Biz PFDK Başkanı'nın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor."

        21 Ocak 2023: "Biz PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu dile getirdik. Bazı kulüpler üstüne alınmış bunu."

        21 Ocak 2023: "Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı kimliğini kullanarak TFF ile birebir görüşmeler yapıyor…"

        2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ

        2 Şubat 2023: Milyonların önünde, "göz göre göre" Adana Demir Spor maçında, Fenerbahçe Futbol Takımını lig yarışından koparmak için yapılan hamle!

        11 Mart 2023: Bir pozisyonun, değil kırmızı kart faul dahi olmadığını gösteren görüntünün saklanıp "manipülasyon" odaklı bir "görüntümsünün" kamuoyuna Bein Sports-Trio programı vesilesiyle servis edilmesi. (Net tanımla: Lig yarışının 'görüntü açıları' seviyesinde dizayn edilmesi)

        16 Mart 2023: Güdümlü yazan, çizen, konuşan "sözde medya mensupları" ve gayriresmi ağızların devreye sokulması, algının başlatılması.
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            Haberler Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Sezonun 26 haftalık özeti
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