Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Sezonun 26 haftalık özeti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, resmi hesabından dikkat çeken paylaşımlara imza attı. Sarı-lacivertliler, "2022/23 Süper Lig sezonu 26 haftalık özeti" ismiyle yaptığı paylaşımda, ezeli rakibi Galatasaray'a da flaş bir gönderme yaptı.
Fenerbahçe Kulübü, bu sezon yaşanan olaylarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayınlandı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
2022-23 SÜPER LİG SEZONU 26 HAFTALIK ÖZETİ
19 Ekim 2022: "MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi. Kendisinin görevden alınmasını istiyoruz!"
20 Ekim 2022: "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız. Her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız."
23 Ekim 2022: "Bu ligi bitirtmeyiz!"
29 Aralık 2022: Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı vesilesiyle "Ofsaytımsı" tanımının Türk futbol literatürüne dahil edilmesi!
20 Ocak 2023: "Biz PFDK Başkanı'nın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor."