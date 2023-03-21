Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Sezonun 26 haftalık özeti

2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ

2 Şubat 2023: Milyonların önünde, "göz göre göre" Adana Demir Spor maçında, Fenerbahçe Futbol Takımını lig yarışından koparmak için yapılan hamle!

11 Mart 2023: Bir pozisyonun, değil kırmızı kart faul dahi olmadığını gösteren görüntünün saklanıp "manipülasyon" odaklı bir "görüntümsünün" kamuoyuna Bein Sports-Trio programı vesilesiyle servis edilmesi. (Net tanımla: Lig yarışının 'görüntü açıları' seviyesinde dizayn edilmesi)