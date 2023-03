MHK Başkanı Lale Orta, Riva’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü

HER POZİSYONA ULAŞIRIM

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, TRT Spor'da gündemi değerlendirdi. Ryan Donk'un pozisyonunu beIN Sports'un özetine neden soktuğunu anlatan Orta, "Kesinlikle sarı kart, kırmızı kart meselesi değildi. Televizyonda kırmızı kart olması gerektiği söylendi. Hakemler temas olmadığını bana iletti. Gösterilen görüntü, uzak bir kameradandı ve anlaşılmıyordu. Gerçeğin bilinmesini istedim. Bunun dışında asla bir manipülasyonum söz konusu olamaz" dedi. Tüm görüntülerin kendi kullanımında olduğunu savunan Orta, "Bütün görüntüler her yerde benim kullanımımda. MHK Başkanı'nın bir pozisyona nereden ulaştığının önemi yoktur. Bunu yerden isteme ve alma hakkım var. Böyle bir engel olan bir şey yok. İstediğim pozisyonu her yerden isteyip telefonuma getirtme hakkım var" diye konuştu. Lale Orta son olarak hakem atama algoritmasını geliştirdiklerini de sözlerine ekledi.