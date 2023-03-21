MHK Başkanı Lale Orta, Riva’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'nın Galatasaray-Kasımpaşa maçında Ryan Donk'un Zaniolo'yo yaptığı harekete 'Kırmızı kart' yorumu yapan yayıncı kuruluştaki eski hakemlere tepki gösterip özet görüntülere müdahale ettiği gündeme gelmişti. Orta, bu iddiayı yalanlarken, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin Orta'ya hakem kararları sonrası tepkisi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi harekete geçirdi. Başkan Büyükekşi, son günlerde yaşanan gelişmeler ve tartışmaların ardından MHK Başkanı Lale Orta'yı Riva'ya davet etti. Yapılan görüşmede Türk futbolunda yaşananlar ve bundan sonraki yol haritasının masaya yatırıldığı öğrenildi. Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Lale Orta 2023 yılı Ocak ayında Sabri Çelik'ten sonra göreve getirilmişti.
HER POZİSYONA ULAŞIRIM
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, TRT Spor'da gündemi değerlendirdi. Ryan Donk'un pozisyonunu beIN Sports'un özetine neden soktuğunu anlatan Orta, "Kesinlikle sarı kart, kırmızı kart meselesi değildi. Televizyonda kırmızı kart olması gerektiği söylendi. Hakemler temas olmadığını bana iletti. Gösterilen görüntü, uzak bir kameradandı ve anlaşılmıyordu. Gerçeğin bilinmesini istedim. Bunun dışında asla bir manipülasyonum söz konusu olamaz" dedi. Tüm görüntülerin kendi kullanımında olduğunu savunan Orta, "Bütün görüntüler her yerde benim kullanımımda. MHK Başkanı'nın bir pozisyona nereden ulaştığının önemi yoktur. Bunu yerden isteme ve alma hakkım var. Böyle bir engel olan bir şey yok. İstediğim pozisyonu her yerden isteyip telefonuma getirtme hakkım var" diye konuştu. Lale Orta son olarak hakem atama algoritmasını geliştirdiklerini de sözlerine ekledi.
BUGÜN BÜTÜN GÖZLER G.SARAY'DA OLACAK
G.Saray Kulübü 'Lafta VAR, 'Orta'da YOK' diyerek tepki gösterdiği Merkez Hakem Kurulu ile ilgili bugün bir basın toplantısı gerçekleştirecek. Saat 15.00'te NEF Stadı'nda yapılacak olan basın toplantısında MHK Başkanı Orta'nın yönetim tarafından istifaya davet edileceği konuşuluyor.
EN BÜYÜK HİZMET İSTİFASI
Lale Orta'nın yayıncı kuruluştaki programa müdahalesi yanlış. Etik değil. Zaten bir yorumcunun MHK Başkanı olması ilginç. Orta'ya kulüpler güvenmiyor. Konya-G.Saray ve Alanya-F.Bahçe maçlarındaki atamalarda da MHK'nin hakkaniyetli olmadığını gördük. Orta'nın en büyük hizmeti istifa etmesi olur. (Evren TURHAN)
MESELE ÇOK BAŞKA!
Mesele Lale Orta meselesi ya da MHK'nın başında kimin olduğuyla alakalı değil. O koltuğa kim gelirse gelsin, hakemlerin performansı bu kadar kötü olursa tabii ki eleştirilecektir. Tıpkı budan önceki başkanlarda olduğu gibi. Mesele korkmadan, cesurca düdük çalacak hakemler yetiştirebilmek.
(İlker YAĞCIOĞLU)
ÖNCE ANLAYIŞ DEĞİŞSİN
Türkiye'de kaosu yönetenler çıkarıyor. Adaletsizlikten hak isteniyor. Jorge Jesus, 'Masa başında işler dönüyor' diyor. Sen masa başı görmemişsin Jesus! Senaryo hep hazır. Bahahne üretmemeli. Lale Orta gider, başkası gelir. O da eleştirilir. Sesini yükselten kazanıyor mantığı var. Önce anlayış değişmeli (Oktay DERELİOĞLU)
BU BİR SİSTEM SORUNU
MHK'deki isimlerle ilgilenilmemeli.. Çünkü bu isim değil aslında bir sistem sorunu. Kişilerin değiştiği, sistemin değişmediği yapıdan sağlıklı bir sonuç çıkmayacak ve adalet beklentisi de beyhude olacaktır. Lale Orta, başkası ya da hiç kimse sistemin değişmesini istemiyor, adaleti kendine talep ediyor. (Ulaş ÖZDEMİR)
ÖZETLERE DEĞİL, KIRMIZILARA BAK!
MHK Başkanı'nın görev tanımı TFF talimatnamesinde net şekilde yazıyor. Maddeleri inceledim ama "Yayıncı kuruluşun özet görüntüleri ile ilgilenir" diye bir ifade okuyamadım! Sayın Orta'nın endişelenmesi gereken konu; özetler değildir. Çıkmayan kırmızılardır. Yamuk yumuk ofsayt çizgilerdir. VAR odasındaki skandallardır. (Onur ÖZKAN)