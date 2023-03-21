G.Saray’ın sözleşme teklifine Icardi’den yanıt geldi

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Menajeri Wanda Nara olan Icardi'nin aklında halen İtalya olduğu iddia ediliyor. 30 yaşındaki golcüye Serie A'dan Roma ve Milan yakından ilgi gösteriyor. Ayrıca Juventus ve İspanyol ekibi Atletico Madrid ile de anılan Icardi bu sezon Cimbom'da 15 maçta 9 gol, 6 asist üretti. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda erecek olan Icardi, yıllık yaklaşık 7.5 milyon euro kazanıyor. Bonservisi Fransız ekibi PSG'de olan Icardi'ye Galatasaray 750 bin euro ödüyor. Icardi daha önce Inter ve Sampdoria takımlarında forma giydi.