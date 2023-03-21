G.Saray’ın sözleşme teklifine Icardi’den yanıt geldi

Spor Toto Süper Lig'de 60 puanla zirvede yer alan Galatasaray gelecek sezonki transfer planlamalarına hız verdi. Cimbom bu doğrultuda Mauro Icardi'nin sözleşmesini uzatmak için harekete geçerken, Arjantinli golcüden de sözleşme uzatma konusunda yönetime yanıt geldi. Takıma ilk geldiğinde özel hayatıyla gündem olan Icardi daha sonra performansıyla taraftarların ve camianın beğenisini kazandı. Golcü futbolcunun yönetim ile yaptığı görüşmede, "Şu anda transfer konusunu kafama takmıyorum. Sezon sonunda görüşelim" dedi.
DEVLER TAKİPTE
Menajeri Wanda Nara olan Icardi'nin aklında halen İtalya olduğu iddia ediliyor. 30 yaşındaki golcüye Serie A'dan Roma ve Milan yakından ilgi gösteriyor. Ayrıca Juventus ve İspanyol ekibi Atletico Madrid ile de anılan Icardi bu sezon Cimbom'da 15 maçta 9 gol, 6 asist üretti. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda erecek olan Icardi, yıllık yaklaşık 7.5 milyon euro kazanıyor. Bonservisi Fransız ekibi PSG'de olan Icardi'ye Galatasaray 750 bin euro ödüyor. Icardi daha önce Inter ve Sampdoria takımlarında forma giydi.
DERBİLERİN ÖNE ÇIKAN İSMİ OLDU
Icardi 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında 2 gol kaydederken, deplasmanda 3-0 galip geldikleri Fenerbahçe karşılaşmasında ise 1 gol 1 asistlik performansıyla öne çıktı.