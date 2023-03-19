Fenerbahçe Alanyaspor'u 3 golle geçti! MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam etti. Galatasaray'un Konyaspor'a yenildiği haftada Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.

Sarı lacivertliler geriye düştüğü maçta sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı. Galibiyeti getiren goller Valencia (2) ve Emre Mor'dan gelirken Alanyaspor'un tek golü Koulouris'ten geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 54 puana yükselirken Alanyaspor 28 puanda kaldı.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ!



Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Devre arasına 1-0 geride gittikleri müsabaka devam ederken sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Sisteminize yazıklar olsun. Sezonun 26. haftası itibarıyla 'bir daha olmaz' dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!"

JESUS'TAN 5 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Sevilla maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Sevilla mücadelesinde ilk 11'de görev alan Serdar Aziz, Szalai, Zacj, Arda Güler ve Batshuayi yer almadı. Bu isimlerin yerine Gustavo, Arao, Rossi, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro ilk 11'de oynadı.

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısına Altay Bayındır, Gustavo, Samet Akaydın, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rossi, Oosterwolde, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Valencia 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Joshua King, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Zajc, Crespo ve Emre Mor yedek kulübesinde forma bekledi.

ALANYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, 25. haftadaki MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Son maçın ilk 11'inde kendilerine yer bulan Fatih Aksoy, Zouhair Feddal sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Alanyaspor'da Fatih Aksoy'un yerine Candeias, Feddal'ın yerine Rassoul, Ahmed Hassan'ın yerine Kouloris ilk 11'de sahaya çıktı.

Corendon Alanyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i Runarsson, Candeias, Furkan Bayır, Rassoul, Yusuf Özdemir, Lusamba, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Cavaleiro ve Kouloris'tan oluştu.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Ümit Akdağ, Erencan Yardımcı, Zinedine Ferhat, Pereira, Mert Yusuf Torlak, Oğuz Aydın, Ahmed Hassan ve Doumbia yer aldı.