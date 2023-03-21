Fenerbahçe’de Alanyaspor galibiyeti camiayı birleştirdi





OKAN KONUŞUYOR SEN DE KONUŞ

Jesus'un Sevilla maçı sonrasında yaptığı flaş açıklamaların perde arkasını TAKVİM açıklıyor. F.Bahçe'nin hocası Jorge Jesus, Sevilla maçı sonrası yaptığı açıklamalarla konuşulmuştu. Portekizli hoca, Sevilla maçı sonrası, "Bu ligin sportif gerçekliği yok. Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum" açıklamasını yaptı. Bu açıklamalar futbol kamuoyundan da büyük tepki gördü. Jesus'a taraftarlar da ateş püskürdü. Tecrübeli hoca için, "14 hafta liderlik koltuğunda otururken neden bu sözleri söylemedi?" ifadeleri kullanıldı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Sevilla maçı öncesi Jesus ile bir araya geldiği ve "Okan hoca da hakemlerle ilgili konuşuyor. Sen de konuş!" dediği öğrenildi. Koç'un sözleri üzerine, Jesus'un Sevilla maçı sonrası bu sözleri sarfettiği belirtildi.

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