Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe’de Alanyaspor galibiyeti camiayı birleştirdi

    Fenerbahçe lider Galatasaray ile olan puan farkını 6’ya indirdi. Taraftar birlik ve beraberlik mesajları yağdırdı. Camiada tüm hesaplaşmalar ise sezon sonuna bırakıldı.

    Büyük kenetlenme

    Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek zirveyle puan farkını 6'ya indirdi. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Sarı-Lacivertliler, bu galibiyetle birlikte iyice havaya girdi. 1 maçı eksik olan Fenerbahçe'nin farkı 6'ya indirmesi sonrası camiada büyük bir kenetlenme yaşandı. Camiayı birleştiren galibiyet sonrası hesaplaşmalar da sezon sonuna bırakıldı. Fenerbahçe taraftarı, daha önce eleştirdikleri başkan Ali Koç ve teknik direktör Jesus ile ilgili şimdilik susma kararı aldılar.



    TAM DESTEK VERMELİYİZ
    Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Sezon sonuna kadar takımımıza tam destek vermeliyiz. Şimdi eleştiri zamanı değil. Zamanı geldiğinde eleştirilerimizi yaparız" ifadelerini kullandılar. Bu arada kaptan Altay Bayındır'ın Alanyaspor galibiyeti sonrasında arkadaşlarına bir konuşma yaptığı öğrenildi. Tecrübeli kalecinin bu konuşmada, "Alanyaspor maçını kazanarak çok önemli bir eşiği atladık. Bu yolun onu şampiyonluk. Beşiktaş maçını da kazanarak taraftarlarımızı daha da sevindireceğiz" sözlerini sarf etti.



    FENER'İN ŞANSI YÜKSELDİ!
    G.Saray'ın Konya deplasmanında 2-1 kaybetmesinin ardından, sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 1.17'den 1.42'ye yükseltildi ancak 1 numaralı favori olmayı sürdürdü. Alanya deplasmanında 3-1 kazanan F.Bahçe'nin oranı 2.05'ten 1.80'e çekildi ve 2. favori olarak gösterildi. Milli ara öncesi İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde eden Beşiktaş'ın oranı 25.00'ten 20.00'ye çekildi. Son şampiyon Trabzonspor'un oranı ise 100 olarak gösterildi.



        OKAN KONUŞUYOR SEN DE KONUŞ
        Jesus'un Sevilla maçı sonrasında yaptığı flaş açıklamaların perde arkasını TAKVİM açıklıyor. F.Bahçe'nin hocası Jorge Jesus, Sevilla maçı sonrası yaptığı açıklamalarla konuşulmuştu. Portekizli hoca, Sevilla maçı sonrası, "Bu ligin sportif gerçekliği yok. Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum" açıklamasını yaptı. Bu açıklamalar futbol kamuoyundan da büyük tepki gördü. Jesus'a taraftarlar da ateş püskürdü. Tecrübeli hoca için, "14 hafta liderlik koltuğunda otururken neden bu sözleri söylemedi?" ifadeleri kullanıldı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Sevilla maçı öncesi Jesus ile bir araya geldiği ve "Okan hoca da hakemlerle ilgili konuşuyor. Sen de konuş!" dediği öğrenildi. Koç'un sözleri üzerine, Jesus'un Sevilla maçı sonrası bu sözleri sarfettiği belirtildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Spor Fenerbahçe’de Alanyaspor galibiyeti camiayı birleştirdi
            loading
            SON DAKİKA