Fenerbahçe’de Alanyaspor galibiyeti camiayı birleştirdi

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek zirveyle puan farkını 6'ya indirdi. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Sarı-Lacivertliler, bu galibiyetle birlikte iyice havaya girdi. 1 maçı eksik olan Fenerbahçe'nin farkı 6'ya indirmesi sonrası camiada büyük bir kenetlenme yaşandı. Camiayı birleştiren galibiyet sonrası hesaplaşmalar da sezon sonuna bırakıldı. Fenerbahçe taraftarı, daha önce eleştirdikleri başkan Ali Koç ve teknik direktör Jesus ile ilgili şimdilik susma kararı aldılar.
TAM DESTEK VERMELİYİZ
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Sezon sonuna kadar takımımıza tam destek vermeliyiz. Şimdi eleştiri zamanı değil. Zamanı geldiğinde eleştirilerimizi yaparız" ifadelerini kullandılar. Bu arada kaptan Altay Bayındır'ın Alanyaspor galibiyeti sonrasında arkadaşlarına bir konuşma yaptığı öğrenildi. Tecrübeli kalecinin bu konuşmada, "Alanyaspor maçını kazanarak çok önemli bir eşiği atladık. Bu yolun onu şampiyonluk. Beşiktaş maçını da kazanarak taraftarlarımızı daha da sevindireceğiz" sözlerini sarf etti.
FENER'İN ŞANSI YÜKSELDİ!
G.Saray'ın Konya deplasmanında 2-1 kaybetmesinin ardından, sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 1.17'den 1.42'ye yükseltildi ancak 1 numaralı favori olmayı sürdürdü. Alanya deplasmanında 3-1 kazanan F.Bahçe'nin oranı 2.05'ten 1.80'e çekildi ve 2. favori olarak gösterildi. Milli ara öncesi İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde eden Beşiktaş'ın oranı 25.00'ten 20.00'ye çekildi. Son şampiyon Trabzonspor'un oranı ise 100 olarak gösterildi.