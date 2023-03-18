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    • Spor
    • 18.03.2023 17:52
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    • 18.03.2023 17:54
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    Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Zirvenin güçlü adaylarından Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılarda tek hedef sahadan 3 puan ile ayrılıp zirve takibini sürdürmek. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Beşiktaş - İstanbulspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Zirvenin güçlü adaylarından Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor.

    Siyah beyazlılarda tek hedef sahadan 3 puan ile ayrılıp zirve takibini sürdürmek. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

    Beşiktaş - İstanbulspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Amir, Cenk, Aboubakar

    İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Duhan, Lokilo, Muammer, Ba, Ethemi, Loshaj, Eze

    BEŞİKTAŞ'TA 2 İSTANBULSPOR'DA 6 OYUNCU SINIRDA
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular İstanbulspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

    Öte yandan konuk ekipte de Okan Erdoğan, sarı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş'a karşı görev alamadı. Bunun yanında David Jensen, Onur Ergün, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Muhammer Sarıkaya ve Valon Ethemi de İstanbulspor'daki sarı kart sınırında bulunan futbolcular.

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