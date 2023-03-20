ÖZEL | Fenerbahçe’de flaş Valencia gelişmesi!

VALENCIA TEKLİFE YANIT VERMEDİ



Takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Fenerbahçe, Enner Valencia'nın takımda kalması için yeni bir sözleşme teklifinde bulundu. Sarı-Lacivertliler, Ekvadorlu yıldızın menajeriyle geçtiğimiz hafta yapılan son görüşmede bonuslarla birlikte 1.5 milyon Euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Bonusların maç ve gol sayısına bağlı olduğu öğrenildi.