ÖZEL | Fenerbahçe’de flaş Valencia gelişmesi!

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında Enner Valencia'nın iki penaltısı ve Emre Mor'un golleriyle kazandı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Sarı-Lacivertliler ikinci yarıda oyunu Alanyaspor yarı alanına yıktı ve sonucunda çok kritik bir 3 puan kazandı. Galibiyetin kazanılmasında şüphesiz Enner Valencia'nın rolü büyük. Yıldız futbolcu sezon boyunca, Fenerbahçe'yi adeta sırtlıyor.
ALEX DE SOUZA'YI GERİDE BIRAKTI
Sarı-Lacivertliler'in golcüsü Valencia, Süper Lig'deki gol sayısını 25'e çıkardı ve krallık yarışında yerini sağlamlaştırdı. Ekvadorlu yıldız, 2010-2011 sezonunda efsane futbolcu Alex de Souza'nın 28 gollü sezonunu geride bıraktı ve Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla resmi maç golü atan yabancı oyuncu oldu. Bu sezon 29 resmi gole ulaşan Ekvadorlu oyuncu, aynı zamanda Süper Lig'de son 5 maçta 10. golünü kaydetti.
35 MAÇTA 33 GOLE KATKIDA BULUNDU
Süper Lig'deki son 5 maçında da gol atan Enner Valencia, Moussa Sow'dan bu yana ligde 5 maçlık seri yakalayan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu. Sow, 2013 Şubat ve Mart ayları arasında 5 maçlık seri yakalamıştı. Bu sezon toplamda 35 maçta görev alan Valencia, 29 gol atarken 4 asist yaptı. 33 gole katkıda bulundu.