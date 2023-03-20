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    • Spor
    • 20.03.2023 13:16
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    • 20.03.2023 13:16
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    ÖZEL | Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı müthiş bir çekişmeye sahne oluyor. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın kaybettiği haftada Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek haftayı kazançlı kapatan takım oldu. Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç eksiğiyle 6'ya indirdi. Galibiyette büyük payı olan Enner Valencia ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte takvim.com.tr'nin aldığı sıcak bilgiler ve son yaşanan gelişmeler…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    ÖZEL | Fenerbahçe’de flaş Valencia gelişmesi!

    Fenerbahçe, Alanya deplasmanında Enner Valencia'nın iki penaltısı ve Emre Mor'un golleriyle kazandı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Sarı-Lacivertliler ikinci yarıda oyunu Alanyaspor yarı alanına yıktı ve sonucunda çok kritik bir 3 puan kazandı. Galibiyetin kazanılmasında şüphesiz Enner Valencia'nın rolü büyük. Yıldız futbolcu sezon boyunca, Fenerbahçe'yi adeta sırtlıyor.
    ÖZEL | Fenerbahçe’de flaş Valencia gelişmesi!

    ALEX DE SOUZA'YI GERİDE BIRAKTI

    Sarı-Lacivertliler'in golcüsü Valencia, Süper Lig'deki gol sayısını 25'e çıkardı ve krallık yarışında yerini sağlamlaştırdı. Ekvadorlu yıldız, 2010-2011 sezonunda efsane futbolcu Alex de Souza'nın 28 gollü sezonunu geride bıraktı ve Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla resmi maç golü atan yabancı oyuncu oldu. Bu sezon 29 resmi gole ulaşan Ekvadorlu oyuncu, aynı zamanda Süper Lig'de son 5 maçta 10. golünü kaydetti.
    ÖZEL | Fenerbahçe’de flaş Valencia gelişmesi!

    35 MAÇTA 33 GOLE KATKIDA BULUNDU

    Süper Lig'deki son 5 maçında da gol atan Enner Valencia, Moussa Sow'dan bu yana ligde 5 maçlık seri yakalayan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu. Sow, 2013 Şubat ve Mart ayları arasında 5 maçlık seri yakalamıştı. Bu sezon toplamda 35 maçta görev alan Valencia, 29 gol atarken 4 asist yaptı. 33 gole katkıda bulundu.
        ÖZEL | Fenerbahçe’de flaş Valencia gelişmesi!

        BİZ RAKİPLERİMİZE BAKMIYORUZ

        Enner Valencia, Alanyaspor maçı sonrası, "Biz rakiplerimize bakmıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Buradaki işimiz Alanya'daki maçı kazanmaktı. Biz kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Bu sene çok iyi ve güçlü bir takım kurduk. Umarım bu şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.
        ÖZEL | Fenerbahçe’de flaş Valencia gelişmesi!

        INTERNATIONAL PEŞİNİ BIRAKMIYOR

        Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon müthiş bir performansa imza atan yıldız oyuncunun takımda kalması için yönetim geceli-gündüzlü çalışıyor. 33 yaşındaki oyuncuya transfer teklifleri de gelmeye devam ediyor. Bunlardan en ciddi olanı ise Brezilya takımı International.
        ÖZEL | Fenerbahçe’de flaş Valencia gelişmesi!

        VALENCIA TEKLİFE YANIT VERMEDİ

        Takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Fenerbahçe, Enner Valencia'nın takımda kalması için yeni bir sözleşme teklifinde bulundu. Sarı-Lacivertliler, Ekvadorlu yıldızın menajeriyle geçtiğimiz hafta yapılan son görüşmede bonuslarla birlikte 1.5 milyon Euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Bonusların maç ve gol sayısına bağlı olduğu öğrenildi.
            ÖZEL | Fenerbahçe’de flaş Valencia gelişmesi!

            Valencia şu anda Fenerbahçe'den net 1.5 milyon euro alıyor. Gelen bilgilere göre International ise yıldız futbolcuya yıllık 2.5 milyon dolar maaş ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi.
            ÖZEL | Fenerbahçe’de flaş Valencia gelişmesi!

            Enner Valencia'nın şu anki isteği Fenerbahçe'de kalmak. Ancak iki teklif arasındaki farklar Ekvadorlu golcünün kafasını karıştırıyor.

            ÖZEL | Fenerbahçe’de flaş Valencia gelişmesi!

            Valencia'nın Sarı-Lacivertli kulübün maaş teklifini kabul edebileceği ancak sözleşme süresinin net 2 yıl olmasını istediği gelen bilgiler arasında.
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                Haberler Spor ÖZEL | Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!
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