Nicolo Zaniolo neden kadroya alınmadı? İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'den flaş sözler

Maç takviminin yoğun olduğu bir ayı geride bıraktıklarını dile getiren Mancini, "Oyuncular stresli ama şimdi biz bugünlerde Perşembe günü (İngiltere maçı) elimizden gelenin en iyisini yapmak için toparlanmaya çalışmalıyız, sonrası nasıl gelişecek hayatta asla bilinmez. Avrupa Şampiyonası'nı bir kez daha kazanmak… Önce Avrupa Şampiyonası finallerine gitmemiz gerekiyor." yorumunu yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, Napoli'de oynayacakları İngiltere maçında taraftarlardan destek beklediklerini dile getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun aradan sonra ilk kez 3 İtalyan takımının çeyrek finalde yer aldığı hatırlatılan ve bunu nasıl yorumladığı da sorulan Mancini, "Ben bunu İtalyan futbolunun yeniden doğuşu olarak görmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden 3 takımımız var ama Napoli, Milan ve Inter 33 İtalyan oyuncuyla oynuyor olsaydı böyle bir durumdan söz edilebilirdi ama böyle olamayacağına göre bunun yarısı da yeter." diye konuştu.

Roberto Mancini, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) açık ara lider durumdaki Napoli'nin, uluslararası düzeyde bir top oynadığını ve Serie A şampiyonluğunu kazanmayı hak ettiğini de sözlerine ekledi.