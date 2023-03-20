Geleceğe dair hayalleri

"En yakın hayalim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak, kupayı kaldırabilmek. Ondan sonra hayaller hiçbir zaman bitmez ama Avrupa'da ülkemi, Galatasaray'ı, ailemi temsil etmek istiyorum. Avrupa arenasında, Avrupa'nın en büyük kulüplerinde. Hayaller hiçbir zaman bitmez. belki de önümüzdeki 10 yılda kendini nerede görüyorsun diyorsan eğer, ben kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum. Oralarda oynamak istiyorum. Tabi olur mu olmaz bilmiyorum ama bunun için kendimi zorluyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah o günleri de görürüz. "Katar'da olsaydık çok büyük başarılar elde edebilecek bir milli takım jenerasyonuna sahibiz, olmadı. Dünya kupasında en son 2002'de yer aldık. Biraz uzak bir hayal gibi gözükmeye başladı. Ama bence bundan sonraki jenerasyona baktığım zaman bizler ya da bizden sonrası için gerçekten büyük başarılar elde edebilecek bir takıma sahibiz. Şimdi avrupa şampiyonası elemelerine katılacağız. Ben avrupa şampiyonasına gideceğimizi düşünüyorum. O güce, o takıma sahibiz. Umarım gideriz. Avrupa şampiyonasına gitmek bizim için bir başarı olmaması lazım. Sürekli bu kupalara gidip başarılar elde etmemiz gerekiyor. Gruptan çıkabilmek en ufak bir örnek. Bu da aslında bir başarı değil bizler için. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir takımız, kaliteli futbolculara sahibiz. Çeyrek final, yarı final. Euro 2008'de yaptık neden bir daha olmasın. Gerçekten çok iyi futbolculara sahibiz. Ben milli takım için çok umutluyum. Başarılar geleceğine inanıyorum. İnşallah başarı skalasını genişleteceğimizi düşünüyorum."