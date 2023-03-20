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    • Spor
    • 20.03.2023 11:05
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    • 20.03.2023 11:14
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    Galatasaray'dan şok Yusuf Demir kararı!

    Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, beklentilerin uzağında kaldı. Sarı kırmızılıların kendisini yerli statüde oynatmak için yoğun çaba harcadığı genç futbolcu, süre bulmakta zorlandı. 6 milyon Euro'luk bedelle gelen Yusuf ile ilgili şok bir karar alındı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan şok Yusuf Demir kararı!

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
    Galatasaray’dan şok Yusuf Demir kararı!

    Süper Lig'de 14 maçtır kazanan Cimbom'un serisi Konya'da sona erdi.
    Galatasaray’dan şok Yusuf Demir kararı!

    Aslan öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu.
        Galatasaray’dan şok Yusuf Demir kararı!

        Sarı kırmızılılarda sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir Konya'ya götürülmedi.
        Galatasaray’dan şok Yusuf Demir kararı!

        Galatasaray'ın bu sezon yararlanamadığı tek transferi Yusuf Demir oldu.
        Galatasaray’dan şok Yusuf Demir kararı!

        Mertens'in sakat olduğu dönemde bile Okan Buruk tarafından tercih edilmeyen 19 yaşındaki genç yeteneğin Florya'da mutsuzluğu yüzünden okunuyor.
            Galatasaray’dan şok Yusuf Demir kararı!

            Sezon başında 6 milyon euro'luk bonservis bedeliyle büyük ses getiren Yusuf iyiden iyiye ayrılık hesapları yapılıyor.

            Galatasaray’dan şok Yusuf Demir kararı!

            Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray cephesi de oyuncuya takım arıyor.
            Galatasaray’dan şok Yusuf Demir kararı!

            Yusuf Demir bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta süre aldı.
                Galatasaray’dan şok Yusuf Demir kararı!

                19 yaşındaki oyuncu, gol veya asist katkısı sağlayamadı.
                Galatasaray’dan şok Yusuf Demir kararı!

                Yusuf'un sarı kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
                Galatasaray’dan şok Yusuf Demir kararı!

                Transfermarkt'a göre oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
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