Formula 1'in Suudi Arabistan Grand Prix'sinde 3'üncülük Russell'ın oldu! 10 saniyelik ceza Fernando Alonso'yu yaktı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sini 3. sırada bitiren Aston Martin takımının pilotu Fernando Alonso, yarış sonrası aldığı 10 saniye cezası yüzünden 4'üncülüğe geriledi.

Formula 1'in internet sitesindeki açıklamaya göre, otomobilini start alacağı cebe hatalı yerleştirdiği için 5 saniye ceza verilen Alonso'nun, cezasını doğru çekip çekmediği komiserler kurulu tarafından incelendi.