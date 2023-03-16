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    • 16.03.2023 19:35
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    • 16.03.2023 19:35
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    CANLI | Sivasspor - Fiorentina | İlk 11'ler belli oldu

    UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor, 1-0'lık mağlubiyetin rövanşında Fiorentina'yı konuk ediyor. Yiğidolarda hedef, İtalyan devini sahasından eli boş göndermek ve adını çeyrek finale yazdırmak. Sivasspor - Fiorentina maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Sivasspor - Fiorentina maçı ilk 11’leri belli oldu

    UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor.

    Temsilcimiz Sivasspor, 1-0'lık mağlubiyetin rövanşında Fiorentina'yı konuk ediyor.

    Yiğidolarda hedef, İtalyan devini sahasından eli boş göndermek ve adını çeyrek finale yazdırmak.

    Sivasspor - Fiorentina maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



    İLK 11'LER

    Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan, Caicedo.

    Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Cabral.

    SİVASSPOR - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

    Sivasspor - Fiorentina maçı, 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor CANLI | Sivasspor - Fiorentina | İlk 11'ler belli oldu
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