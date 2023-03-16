UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Temsilcimiz Sivasspor, 1-0'lık mağlubiyetin rövanşında Fiorentina'yı konuk ediyor.
Yiğidolarda hedef, İtalyan devini sahasından eli boş göndermek ve adını çeyrek finale yazdırmak.
Sivasspor - Fiorentina maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan, Caicedo.
Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Cabral.
SİVASSPOR - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Sivasspor - Fiorentina maçı, 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.