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    • Spor
    • 16.03.2023 13:10
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    • 16.03.2023 13:31
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    ÖZEL | Valencia ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

    Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla harika bir sezon geçiren Enner Valencia, gol krallığında açık ara zirvede bulunuyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ekvadorlu yıldızın adı Internacional kulübü ile anılıyordu. Golcü oyuncunun menajeri Gonzalo Vargas, takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

    GörkemAğgündüz
    takvim.com.tr
    ÖZEL | Valencia imzayı attı mı? Menajeri açıkladı

    Enner Valencia bu sezon attığı 23 golle Süper Lig'de krallık yarışında zirvede yer alıyor. Bu sezon toplamda 33 resmi maçta görev yapan Enner Valencia bu karşılaşmalarda 26 gole imza atarken 4 de asist yaptı.
    ÖZEL | Valencia imzayı attı mı? Menajeri açıkladı

    Valencia, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da sahne almış ve Ekvador forması altında 3 gole imza atmıştıtı. Valencia adeta kariyer sezonunu geçiriyor.
    ÖZEL | Valencia imzayı attı mı? Menajeri açıkladı

    Golcü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini şu sözlerle duyurmuştu: Yeni sözleşme konusunda kulüple görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.
        ÖZEL | Valencia imzayı attı mı? Menajeri açıkladı

        Fenerbahçe ile kariyerinin en iyi dönemini geçiren Enner Valencia, Brezilya'da gündemden düşmüyor.
        ÖZEL | Valencia imzayı attı mı? Menajeri açıkladı

        Sarı-lacivertlilerde sergilediği tarihi performansın ardından Dünya Kupası'nda da bir ara gol krallığına oynayan Ekvadorlu yıldıza Brezilya ekibi Internacional talip olmuştu. Internacional'in başkanı Alessandro Barcellos, Brezilya basınına yaptığı açıklamada Enner Valencia transferinde henüz biten bir şey olmadığını dile getirdi.
        ÖZEL | Valencia imzayı attı mı? Menajeri açıkladı

        Transfer sorusunu yanıtlayan Barcellos, "Henüz bir anlaşma yok, 'Valencia geliyor' diyemem. Aynı soruyu önümüzdeki üç ay içinde tekrar sorarsanız ne olacağını bilemem. Futbol dinamik bir süreç" ifadelerini kullandı.
            ÖZEL | Valencia imzayı attı mı? Menajeri açıkladı

            MENAJERİ AÇIKLADI!

            Enner Valencia'nın sözleşmesi konusunda menajeri Gonzalo Vargas özel açıklamalarda bulundu. Vargas, "Önceliğimiz Fenerbahçe, ancak henüz bir anlaşma sağlanmadı. Başka takımlarla görüşmemiz olmadı." dedi.

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