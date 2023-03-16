ÖZEL | Valencia imzayı attı mı? Menajeri açıkladı

Enner Valencia bu sezon attığı 23 golle Süper Lig'de krallık yarışında zirvede yer alıyor. Bu sezon toplamda 33 resmi maçta görev yapan Enner Valencia bu karşılaşmalarda 26 gole imza atarken 4 de asist yaptı.
Valencia, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da sahne almış ve Ekvador forması altında 3 gole imza atmıştıtı. Valencia adeta kariyer sezonunu geçiriyor.
Golcü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini şu sözlerle duyurmuştu: Yeni sözleşme konusunda kulüple görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.