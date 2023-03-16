ÖZEL | Valencia imzayı attı mı? Menajeri açıkladı

Sarı-lacivertlilerde sergilediği tarihi performansın ardından Dünya Kupası'nda da bir ara gol krallığına oynayan Ekvadorlu yıldıza Brezilya ekibi Internacional talip olmuştu. Internacional'in başkanı Alessandro Barcellos, Brezilya basınına yaptığı açıklamada Enner Valencia transferinde henüz biten bir şey olmadığını dile getirdi.



