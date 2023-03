Beşiktaş yeni sezonda transfer çalışmalarını hızlandırdı! Kartal’a Ada’dan Angolalı kule

HUGO FIRTINA'DA MUTLU

Fırtına ile 2024'ün Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Vitor Hugo için Brezilyalı kulüpler devrede. Özellikle Fluminense'nin ciddi şekilde 31 yaşındaki stoperi istediği öne sürüldü. Yıldız stoper- Hugo ise her fırsatta Trabzonspor'da mutlu olduğunu vurguluyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon Bordo-Mavili takım ile 31 maça çıkan Brezilyalı stoper söz konusu maçlarda takımına 3 gollük katkıda bulundu.



ÖMÜR YERİNE GEÇİYOR

Fırtına'da Edin Visca'nın dönüşü ile takımın sisteminin değişimi söz konusu. Visca öncesinde Abdülkadir Ömür sağ kanat olarak görev yapıyor ve bu da oyuncununperformansını hayli kısıtlıyordu. Visca'nın dönüşü ile Ömür yeniden 10 numara pozisyonuna geçeceği ve Bakasetas ile orta sahayı paylaşacağı öğrenildi.



5.5 MİLYON EURO'LUK TASARRUF

Trabzonspor'da sezon sonunda kiralık oyuncuların ayrılmasıyla ödeme tablosunda 5.5 milyon euro'luk (yaklaşık 113 milyon TL) bir kasa kolaylığı ortaya çıkacak. Marek Hamsik'in yanı sıra kiralık kontratı bulunan Lazar Markovic, Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar kulüplerine geri dönecek. Hamsik, bu sezon 2.2 milyon Euro kazanırken, Gbamin 1.5 milyon Euro, Yusuf 25 milyon TL, Naci 7.5 milyon TL ve Lazar Markovic yarım dönem için 260 bin Euro alıyor. Bu 5 futbolcunun vedası sonrası Fırtına'nın maaş bütçesinde 5.5 milyon Euro'luk rahatlama sağlanacak.



FENER ALANYA'DA ÜÇ PUAN ARIYOR

Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk umutlarını artırmak isteyen Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da start alacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique olmayacak.



DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM

Sevilla maçının 18. dakikasında kasığında sorun yaşayarak oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi büyük bir üzüntü yaşamıştı. Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Belçikalı forvet, "Sahadan böyle ayrılmak çok üzücüydü. Ancak daha güçlü döneceğiz, takımımla gurur duyuyorum. Destekleriniz için minnettarım" ifadelerini kullandı. Batshuayi'nin en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI

Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen idmanın ardından Fenerbahçe kafilesi özel uçakla Alanya'ya hareket etti.



ALTAY'DAN 4 YILLIK İMZA

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaptan Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada "2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemiz'e bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır. A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir. Altay Bayındırımız'ın, kulübümüz efsane isimlerinden olacağına inanıyoruz" denildi.



REAL MADRİD'İN GÖZÜ LUKAKU'DA

İngiliz basını, La Liga devi Real Madrid'in İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu transfer etmeyi düşündüğünü yazdı. Romelu Lukaku bu sezon 18 maçta forma giyereken 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.



GÖZTEPE'DEN TARİHİ KARAR

Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil, kulüpte 17. branşın ampute futbol olacağını duyurdu. Sepil, Göztepe'nin Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından olduğunu da söyledi.



F.BAHÇE RAKİBİNİ BEKLİYOR

Avrupa Ligi çeyrek final 2. maçında Sopron'u deplasmanda 82-62 yenen F.Bahçe Alagöz, basketbol takımı, Familio Schio-Valeancia (1-1) eşleşmesinin galibiyle final four'da ilk maçını oynayacak



ANTALYA'YA DEMİR YUMRUK

Süper Lig'de Adana Demirspor evinde Antalya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Emre Akbaba ve 45+2'de Cherif Ndiaye attı. 2. golü atan Ndiaye, 59. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. A. Demir bu galibiyetle 45 puana yükseldi.



K.PAŞA TAKILDI İNAN YOLLANDI

Süper Lig'de Kasımpaşa, Ümraniye ile 1-1 berabere kaldı. 29'da Fall'ın golüne Ümraniye 41'de Mrsic'in penaltıyla cevap verdi. Maç sonu Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan ile yollar ayrıldı. 38 yaşındaki hoca, 13 maçta 3 galibiyet ve 8 yenilgi yaşadı.



MUSLERA KORKUSU

Galatasaray, Konya deplasmanında kaybederek taraftarlarını üzdü. Konyaspor'un galibiyet golü son saniyelerde geldi. Golden sonra Sehic kendi yarı sahasından gelerek büyük sevinç yayadı ve Icardi'nin gol sevincini taklit etti. Sehic'in kendi yarı sahasından gelerek galibiyet golüne sevinmesine Muslera tepki gösterdi. Muslera Galatasaraylı taraftarların önüne gelerek sevinen Sehic'i itti. Dengesini kaybeden Sehic daha sonra ayağa kalktı. İki kaleci arasında sert tartışma yaşandı. Muslera'nın Sehic ile yaşadığı olay sonrası ceza alması gündeme geldi.



AYNI MÜCADELE VE HIRSLA DEVAM

G.Saray'da Abdülkerim Bardakcı, Konya karşısında beklemedikleri bir sonuç aldıkları için üzgün olduklarını belirterek, aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam edeceklerini söyledi.



DÜNYA BEŞİKTAŞLILAR GÜNÜNE ÇAĞRI

Beşiktaş yönetimi, taraftarına çağrıda bulundu. Açıklamada, "Beşiktaşımızın 120. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 19.03 Dünya Beşiktaşlılar Günü'nde tarihimize tanıklık ederek eşsiz bir deneyimin parçası olmak için Beşiktaş Müzesi'ne ve Vodafone Park Turu'na davet ediyoruz" denildi.



SÜPER LİG'DE İKİ MAÇ VAR

Süper Lig'in 26. haftasında bugün iki maç oynanacak. Saat 16.00'da Sivasspor evinde Ankaragücü'nü konuk ederken, Karagümrük de sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.



ALPEREN BİLDİĞİNİZ GİBİ

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, New Orleans'u Pelicans'ı 114-112 yendikleri maçta 17 sayı 11 ribaunt ile double double yaptı ve alkış topladı.



RALLY BODRUM İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Karya Otomobil'in düzenlediği 'Rally Bodrum' hazırlıklarını sürdürüyor. Ünlü isimlerin katılacağı organizasyon 14-16 Nisan'da 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı yapılacak. Rally Bodrum için geri sayım sürüyor.



3. LİG TOPLU SONUÇLAR

Spor Toto 3. Lig'de heyecan 1 ve 2. Grup'ta oynanan 4 maç ile devam etti. 3. Lig'de alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

3. LİG 1. GRUP: Karşıyaka- Eskişehir: 1-1, Orduspor- Nevşehir: 4-0

3. LİG 2. GRUP: Bulvarspor- Ofspor: 0-0, Kestel-Iğdır FK (ERT)

