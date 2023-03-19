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    Beşiktaş yeni sezonda transfer çalışmalarını hızlandırdı! Kartal’a Ada’dan Angolalı kule

    Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş’ın Reading’in golcüsü Lucas Joao ile ilgilendiği iddia edildi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kartal’a Ada’dan Angolalı kule

    Forvete takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın İngiltere Championship ekiplerinden Reading'in golcüsü Lucas Joao'yu kadrosuna katmak istediği gündeme geldi. Ada basını, sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcu için Kartal'ın çalışma başlattığını öne sürdü. Yaz transfer döneminde bonservis bedeli olmadan istediği takıma transfer olabilecek olan 29 yaşındaki futbolcuya Reading'in yeni sözleşme önermediği bildirildi. Joao bu sezon 27 maçta 5 gol kaydetti.



    ŞAMPİYON GİBİ GELDİ
    G.Saray'ın 14 maçlık galibiyet serisi Konya deplasmanında son buldu fakat taraftarlar takımlarına sahip çıktı. Sarı- Kırmızılı taraftarlar gecenin geç saatlerinde teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara moral verdi. Havalimanında takımı karşılayan taraftarlar, "İnanıyoruz, bu takım bu sene şampiyon olacak" tezahüratında bulundu. Ayrıca bazı taraftarlar, "Şampiyon olmamız engellenemez" sloganıyla Sarı-Kırmızılılara destek oldu. Takıma moral verildi.



    ZANIOLO İÇİ 30 MİLYON EURO
    İspanyol medyasından AS'ın haberine göre, Milan, Zaniolo için ısrarını sürdürüyor. Serbest kalma bedelini 35 milyon euro olan İtalyan yıldız için Milan, rakamı düşürmeyi planlıyor. Milan'ın Zaniolo için 30 milyon euroluk bir transfer teklifi hazırladığı belirtildi. İspanyollar'a göre Çizme'nin köklü ekibi Zaniolo'yu sezon sonu kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelerini sıklaştırdı.



        OLİVEİRA'DAN KIRMIZI İSYANI!
        Oliveira, Zorbay Küçük'e ateş püskürdü. Tecrübeli futbolcu, "Normalde maç kararları hakkında yorum yapmam ama bu sefer susmak elde değil. Bu net bir kırmızı kart!" yorumunu yaptı.



        BORUSSİA DORTMUND KÖLN'Ü GOLE BOĞDU: 6-1
        Almanya Ligi'nde Dortmund, Köln'ü dağıttı. 15'te Guerreiro, 17 ve 69'da Haller, 37 ve 70'te Reus ile 36'da Mallen golleri attı. Köln'ün tek sayısı 42'de Davie Selke'den geldi. Ligde son 10 maçın 9'unu kazanıp, 1'inde berabere kalan Dortmund, puanını 53'e çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Son 5 maçta sadece 1 puan alabilen Köln ise 27 puanda kaldı ve 13. sıraya indi.



        HAALAND HAT-TRİCK YAPTI M. CİTY YARI FİNALE KALDI
        İngiltere Federasyon Kupası'nda Burnley'yi 6-0 yenen Manchester City, yarı finale yükseldi. Ev sahibi takım, Erling Haaland'ın 32, 35, 59, Julian Alvarez'in 62, 73 ve Cole Palmer'ın 68. dakikada attığı gollerle 6-0 galip geldi. Çeyrek final bugün Sheffield-Blackburn Rovers, Brighton-Grimsby Town ve Manchester United-Fulham maçlarıyla tamamlanacak.



            ÇAYKUR RİZE SERİYE BAĞLADI
            Çaykur Rizespor ile Altay, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 8'de Olawoyin, 21'de Uzuegbunam ve 80'de Benhur atarken, konuk takım Altay'ın tek golünü ise 35'de Björkander kaydetti. Bu sonucun ardından Rizespor üst üste 3 galibiyet aldı ve puanını 46'ya yükseltti. Altay ise 25 puanda kaldı.



            DERBİ CANAVARI FENER
            Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Beşiktaş Emlakjet'i rahat devirdi. İlk periyotta Sarı-Lacivertliler, Hayes-Davis'in etkili oyunuyla önde geçti. İkinci sette Kanarya, Edwards'ın iyi oyunuyla fark 10'a çıksa da Beşiktaş toparlardı: 46-38. Üçüncü çeyrekte Şehmus Hazer ve Hayes-Davis, üçlüklerle rakibi yıprattı. Son bölümde F.Bahçe bir ara farkı 19'a çıkardığı maçı 95-80 aldı. Kanarya bu sezon ligde İstanbul ekipleriyle oynadığı 8. maçı da kazandı.



            HUGO FIRTINA'DA MUTLU
            Fırtına ile 2024'ün Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Vitor Hugo için Brezilyalı kulüpler devrede. Özellikle Fluminense'nin ciddi şekilde 31 yaşındaki stoperi istediği öne sürüldü. Yıldız stoper- Hugo ise her fırsatta Trabzonspor'da mutlu olduğunu vurguluyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon Bordo-Mavili takım ile 31 maça çıkan Brezilyalı stoper söz konusu maçlarda takımına 3 gollük katkıda bulundu.

            ÖMÜR YERİNE GEÇİYOR
            Fırtına'da Edin Visca'nın dönüşü ile takımın sisteminin değişimi söz konusu. Visca öncesinde Abdülkadir Ömür sağ kanat olarak görev yapıyor ve bu da oyuncununperformansını hayli kısıtlıyordu. Visca'nın dönüşü ile Ömür yeniden 10 numara pozisyonuna geçeceği ve Bakasetas ile orta sahayı paylaşacağı öğrenildi.

            5.5 MİLYON EURO'LUK TASARRUF
            Trabzonspor'da sezon sonunda kiralık oyuncuların ayrılmasıyla ödeme tablosunda 5.5 milyon euro'luk (yaklaşık 113 milyon TL) bir kasa kolaylığı ortaya çıkacak. Marek Hamsik'in yanı sıra kiralık kontratı bulunan Lazar Markovic, Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar kulüplerine geri dönecek. Hamsik, bu sezon 2.2 milyon Euro kazanırken, Gbamin 1.5 milyon Euro, Yusuf 25 milyon TL, Naci 7.5 milyon TL ve Lazar Markovic yarım dönem için 260 bin Euro alıyor. Bu 5 futbolcunun vedası sonrası Fırtına'nın maaş bütçesinde 5.5 milyon Euro'luk rahatlama sağlanacak.

            FENER ALANYA'DA ÜÇ PUAN ARIYOR
            Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk umutlarını artırmak isteyen Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da start alacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique olmayacak.

            DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM
            Sevilla maçının 18. dakikasında kasığında sorun yaşayarak oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi büyük bir üzüntü yaşamıştı. Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Belçikalı forvet, "Sahadan böyle ayrılmak çok üzücüydü. Ancak daha güçlü döneceğiz, takımımla gurur duyuyorum. Destekleriniz için minnettarım" ifadelerini kullandı. Batshuayi'nin en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

            FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
            Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen idmanın ardından Fenerbahçe kafilesi özel uçakla Alanya'ya hareket etti.

            ALTAY'DAN 4 YILLIK İMZA
            Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaptan Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada "2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemiz'e bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır. A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir. Altay Bayındırımız'ın, kulübümüz efsane isimlerinden olacağına inanıyoruz" denildi.

            REAL MADRİD'İN GÖZÜ LUKAKU'DA
            İngiliz basını, La Liga devi Real Madrid'in İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu transfer etmeyi düşündüğünü yazdı. Romelu Lukaku bu sezon 18 maçta forma giyereken 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

            GÖZTEPE'DEN TARİHİ KARAR
            Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil, kulüpte 17. branşın ampute futbol olacağını duyurdu. Sepil, Göztepe'nin Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından olduğunu da söyledi.

            F.BAHÇE RAKİBİNİ BEKLİYOR
            Avrupa Ligi çeyrek final 2. maçında Sopron'u deplasmanda 82-62 yenen F.Bahçe Alagöz, basketbol takımı, Familio Schio-Valeancia (1-1) eşleşmesinin galibiyle final four'da ilk maçını oynayacak

            ANTALYA'YA DEMİR YUMRUK
            Süper Lig'de Adana Demirspor evinde Antalya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Emre Akbaba ve 45+2'de Cherif Ndiaye attı. 2. golü atan Ndiaye, 59. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. A. Demir bu galibiyetle 45 puana yükseldi.

            K.PAŞA TAKILDI İNAN YOLLANDI
            Süper Lig'de Kasımpaşa, Ümraniye ile 1-1 berabere kaldı. 29'da Fall'ın golüne Ümraniye 41'de Mrsic'in penaltıyla cevap verdi. Maç sonu Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan ile yollar ayrıldı. 38 yaşındaki hoca, 13 maçta 3 galibiyet ve 8 yenilgi yaşadı.

            MUSLERA KORKUSU
            Galatasaray, Konya deplasmanında kaybederek taraftarlarını üzdü. Konyaspor'un galibiyet golü son saniyelerde geldi. Golden sonra Sehic kendi yarı sahasından gelerek büyük sevinç yayadı ve Icardi'nin gol sevincini taklit etti. Sehic'in kendi yarı sahasından gelerek galibiyet golüne sevinmesine Muslera tepki gösterdi. Muslera Galatasaraylı taraftarların önüne gelerek sevinen Sehic'i itti. Dengesini kaybeden Sehic daha sonra ayağa kalktı. İki kaleci arasında sert tartışma yaşandı. Muslera'nın Sehic ile yaşadığı olay sonrası ceza alması gündeme geldi.

            AYNI MÜCADELE VE HIRSLA DEVAM
            G.Saray'da Abdülkerim Bardakcı, Konya karşısında beklemedikleri bir sonuç aldıkları için üzgün olduklarını belirterek, aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

            DÜNYA BEŞİKTAŞLILAR GÜNÜNE ÇAĞRI
            Beşiktaş yönetimi, taraftarına çağrıda bulundu. Açıklamada, "Beşiktaşımızın 120. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 19.03 Dünya Beşiktaşlılar Günü'nde tarihimize tanıklık ederek eşsiz bir deneyimin parçası olmak için Beşiktaş Müzesi'ne ve Vodafone Park Turu'na davet ediyoruz" denildi.

            SÜPER LİG'DE İKİ MAÇ VAR
            Süper Lig'in 26. haftasında bugün iki maç oynanacak. Saat 16.00'da Sivasspor evinde Ankaragücü'nü konuk ederken, Karagümrük de sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

            ALPEREN BİLDİĞİNİZ GİBİ
            NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, New Orleans'u Pelicans'ı 114-112 yendikleri maçta 17 sayı 11 ribaunt ile double double yaptı ve alkış topladı.

            RALLY BODRUM İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR
            Karya Otomobil'in düzenlediği 'Rally Bodrum' hazırlıklarını sürdürüyor. Ünlü isimlerin katılacağı organizasyon 14-16 Nisan'da 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı yapılacak. Rally Bodrum için geri sayım sürüyor.

            3. LİG TOPLU SONUÇLAR
            Spor Toto 3. Lig'de heyecan 1 ve 2. Grup'ta oynanan 4 maç ile devam etti. 3. Lig'de alınan toplu sonuçlar şu şekilde:
            3. LİG 1. GRUP: Karşıyaka- Eskişehir: 1-1, Orduspor- Nevşehir: 4-0
            3. LİG 2. GRUP: Bulvarspor- Ofspor: 0-0, Kestel-Iğdır FK (ERT)

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