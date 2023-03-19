4 günde 16 milyon Euro! Yönetimin ödeme planı netleşiyor

Trabzonspor'da 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'un ardından mazbatayı alacak olan Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu 4 günlük süre içerisinde 16 milyon Euro ödemek zorunda. Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bu rakamın transfer yasağı gibi bir durumun oluşmaması için ödenmesinin şart olduğunu söylerken, yönetim kurulu da bu planlamayı tamamlamak üzere. İlk etapta daha çok yönetici katkıları ile sorun çözülmeye çalışılacak. Daha sonra stadyum sponsorluğu başta olmak üzere ciddi bir katkı ile uzun vadede sorunu çözmeyeçalışacaklar.



ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Bu arada Genel Kurul'un çoğunluk aranan ilk toplantısı dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılmış, ancak oy kullanma hakkı bulunan 9278 üyeden gerekli çoğunluk sağlanamadı. Kulübün Seçimli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart 2023 tarihlerinde saat 09.00'da "Hayri Gür Spor Salonu- Trabzon" adresinde yapılacak.



LİSTEYE YENİ ADAYLAR EKLENİYOR

Yönetim kurulu listesinin son halini 23 Mart tarihinde teslim edecek olan Başkan adayı Ertuğrul Doğan Daha önce Divan Kurulu'na sunulan 8 kişilik listeye ek olarak Nevzat Kaya, Birhan Emre Yazıcı, Taner Saral ve Serkan Kılıç'ın da listeye ekleneceği ve 15 asil 7 yedek olmak üzere toplam 22 kişiden oluşacak olan yönetim kurulunun tamamen oluşturulma süreci devam edecek.

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