MHK Başkanı Lale Orta’nın, yayıncı kuruluşa G.Saray maçı üzerinden karışması infial yarattı!

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenmiş, bu maçta Kasımpaşalı Ryan Donk, Nicolo Zaniolo'ya sert bir faul yapmıştı. Maç sonrası yayıncı kuruluşta yapılan hakem programında Donk'a kırmızı kart çıkarılması gerektiği ifade edilmişti. MHK Başkanı Lale Orta'nın, yayıncı kuruluşa pozisyonun farklı açılarını göndererek, kırmızı kart yorumuna müdahale ettiği ve yayınlanan özet görüntünün değiştirildiği iddia edildi. Lale Orta ise, "Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyon ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır" açıklamasında bulundu. G.Saray Kulübü ise bu açıklamanın üzerine dün gece TFF'yi göreve çağırdı:







DUBOIS'YA YAPILAN KIRMIZI!

Zanıolo'nun pozisyonu hakkında Lale Orta'nın verdiği demeç, yayıncı kuruluşa sipariş görüntü servis ettiği yönünde iddiaları doğrulayan bir itiraftır. Orta, bu itirafla VAR odasındaki görüntüleri dışarıya sızdırdığını, MHK'nın görev tanımı dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yaptığını zımnen kabul etmiştir. Orta'dan, hazırlanan özet görüntüyü bizzat kendisi tarafından gönderilen görüntüyle değiştirmesi konusunda açıklama bekliyoruz. Konyaspor maçında Dubois'ya yapılan ve hakem hocaları tarafından tartışmasız kırmızı kart olarak nitelendirilen müdahale sarı kartla geçiştirilmiştir. Bu kararların TFF tarafından detaylı bir şekilde incelenmesini ve soruşturulmasını bekliyoruz.

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