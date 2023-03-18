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    Jorge Jesus’un Sevilla maçı sonrası sözlerine büyük tepki yağdı

    Futbol kamuoyu Jesus’a şu 3 soruyu soruyor: 1-Neden bir Avrupa maçı sonrası Süper Lig’le ilgili suçlayıcı ve ağır ifadeler kullandı? 2-Süper Lig’in sportif gerçekliği yoksa neden hala görevde? 3-14 hafta liderlik koltuğunda otururken maçlar masada kazanılmıyor muydu?

    Je’sus’ artık
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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımının Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine karşın Avrupa Ligi'nde elendiği maç sonrasında yaptığı açıklamalar futbol kamuoyunun gündemine oturmuştu. Jesus Gaziantep ve Hatay'ın ligden çekilmesiyle Süper Lig'in dengesinin bozulduğunu, play-off sisteminin gelmesi gerektiğini söylemiş, ayrıca Türkiye'de liglerin sahada kazanılmadığını masa başında kazanıldığını ifade etmişti. Jesus'un bu sözleri sonrasında kamuoyundan ciddi tepkiler geldi. İşte o tepkiler:



    1-Yaptığı açıklamalarda Avrupa'da Türk futbolunun itibarını zedeledi. Jesus'un sözleri Avrupa basınında yer aldı.



    2-Madem ki Türkiye'de maçlar sahada değil masa başında kazanılıyor o halde Jorge Jesus neden Türkiye'de çalışıyor?



        3-Fenerbahçe 14. haftada kadar ligde liderdi. O zaman her şey iyiydi de liderlikten düşünce de Süper Lig kötü oldu. Aynı eleştirileri Fenerbahçe ligin zirvesindeyken neden yapmadı.



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