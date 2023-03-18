Jorge Jesus’un Sevilla maçı sonrası sözlerine büyük tepki yağdı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımının Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine karşın Avrupa Ligi'nde elendiği maç sonrasında yaptığı açıklamalar futbol kamuoyunun gündemine oturmuştu. Jesus Gaziantep ve Hatay'ın ligden çekilmesiyle Süper Lig'in dengesinin bozulduğunu, play-off sisteminin gelmesi gerektiğini söylemiş, ayrıca Türkiye'de liglerin sahada kazanılmadığını masa başında kazanıldığını ifade etmişti. Jesus'un bu sözleri sonrasında kamuoyundan ciddi tepkiler geldi. İşte o tepkiler:
2-Madem ki Türkiye'de maçlar sahada değil masa başında kazanılıyor o halde Jorge Jesus neden Türkiye'de çalışıyor?