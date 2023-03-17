Jorge Jesus’a Valencia tepkisi!

Alkışlar İsmail'e!

Fenerbahçe, Sevilla karşısında belki de sezonun en kritik maçına çıktı. Bu tur geçilse, hem Jesus hem yönetim taraftara bir şey anlatabilirdi. Jesus da bunun bilincinde olduğu bir 11 sürdü sahaya. İlk maçta orta sahayı oluşturan İrfan Can, Crespo ve Arao 11'den kesilirken maç boyunca da süre almadı.