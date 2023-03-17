Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.03.2023 17:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2023 17:38
    ABONE OL

    Jorge Jesus'a Valencia tepkisi!

    UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turuna Sevilla'ya elenerek Avrupa'ya veda etti. Görkem Ağgündüz, takvim.com.tr'ye mücadeleyi değerlendirirken Jorge Jesus'u eleştirdi. İşte o yazı...

    takvim.com.tr
    Jorge Jesus’a Valencia tepkisi!

    Alkışlar İsmail'e!

    Fenerbahçe, Sevilla karşısında belki de sezonun en kritik maçına çıktı. Bu tur geçilse, hem Jesus hem yönetim taraftara bir şey anlatabilirdi. Jesus da bunun bilincinde olduğu bir 11 sürdü sahaya. İlk maçta orta sahayı oluşturan İrfan Can, Crespo ve Arao 11'den kesilirken maç boyunca da süre almadı.
    Jorge Jesus’a Valencia tepkisi!

    Jesus'u eleştirebileceğimiz tek nokta, değişikliklerde geç kalması ve Valencia kararıydı. Hoca belki de maçın uzama ihtimaline karşın 3 stoperini de 84'e kadar tuttu oyunda. Sonrasında Serdar Aziz'in çıkıp Rossi'nin hücuma atılması ne kadar doğruysa, tıpkı ilk maçta olduğu gibi gol gerekirken Valencia'nın oyundan alınması büyük hataydı.
    Jorge Jesus’a Valencia tepkisi!

    Ancak her ne olursa olsun Fenerbahçe takımı bu turu geçmeyi hak ederken, taraftarı da bir o kadar hak etmedi. Tam Sevilla'nın gardı düşmeye başlamışken sahaya atılan yabancı maddeler hem ritmi düşürdü, hem de Sevilla'nın direncini artırdı.
        Jorge Jesus’a Valencia tepkisi!

        Maçın Fenerbahçe adına kazananları Arda Güler ve İsmail Yüksek'ti. İki isim de bu seviyeleri rahatlıkla oynayabileceğini gösterdi. Kupa maçını saymazsak 5 ay sonra ilk 11'de çıktığı maçta fizik ve performans olarak arkadaşlarının önünde yer alan İsmail, alkışı hak etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        HDP - CHP kirli pazarlık görüşmesi neden ertelendi?
        Haberler Spor Jorge Jesus'a Valencia tepkisi!
            loading
            SON DAKİKA