Taraftar isyanda: Ali Koç istifa!

Fenerbahçe taraftarları, Sevilla maçının ardından Avrupa'ya veda edilmesinin acısını Başkan Ali Koç'tan çıkardı. Tribünler maç bitiminde protokol tribününe dönerek, "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" diye bağırarak tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyadan da Başkan Koç'a tepki dolu mesajlar paylaştı.
Sarı- Lacivertlilerde tepkilerden nasibini alan diğer isimse Teknik Direktör Jorge Jesus'tu. Portekizli çalıştırıcının süreki mayıs ayında kontratının biteceğini dile getirmesi, ligde Galatasaray'ın 9 puan arkasına düşülmesi ve Avrupa'ya veda edilmesi taraftarları bıktırdı. Taraftarlar "Koç, Jesus'u da alıp gitsin", "Sürekli 'kontratım mayısta bitiyor' diyor takımı bozdu" yorumu yapıldı.
Sarı- Lacivertlilerde tepkilerden nasibini alan diğer isimse Teknik Direktör Jorge Jesus'tu. Portekizli çalıştırıcının süreki mayıs ayında kontratının biteceğini dile getirmesi, ligde Galatasaray'ın 9 puan arkasına düşülmesi ve Avrupa'ya veda edilmesi taraftarları bıktırdı. Taraftarlar "Koç, Jesus'u da alıp gitsin", "Sürekli 'kontratım mayısta bitiyor' diyor takımı bozdu" yorumu yapıldı.