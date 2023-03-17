Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Taraftar isyanda: Ali Koç istifa!

    Sarı Kanarya maçı 1-0 kazanmalarına rağmen elenince öfke patlaması yaşadı. Fenerbahçeli taraftarlar protokol tribününe dönüp, “Ali Koç istifa” diye bağırdı.

    Taraftar isyanda: Ali Koç istifa!
    Fenerbahçe taraftarları, Sevilla maçının ardından Avrupa'ya veda edilmesinin acısını Başkan Ali Koç'tan çıkardı. Tribünler maç bitiminde protokol tribününe dönerek, "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" diye bağırarak tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyadan da Başkan Koç'a tepki dolu mesajlar paylaştı.



    Sarı- Lacivertlilerde tepkilerden nasibini alan diğer isimse Teknik Direktör Jorge Jesus'tu. Portekizli çalıştırıcının süreki mayıs ayında kontratının biteceğini dile getirmesi, ligde Galatasaray'ın 9 puan arkasına düşülmesi ve Avrupa'ya veda edilmesi taraftarları bıktırdı. Taraftarlar "Koç, Jesus'u da alıp gitsin", "Sürekli 'kontratım mayısta bitiyor' diyor takımı bozdu" yorumu yapıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türkiye için tehdit var
    Haberler Spor Taraftar isyanda: Ali Koç istifa!
        loading
        SON DAKİKA