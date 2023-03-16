Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.03.2023 01:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2023 01:48
    ABONE OL

    Fenerbahçe Avrupa'da havlu attı, "Ali Koç istifa" sesleri yükseldi! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi: "Tarihin en kötü başkanı"

    Fenerbahçe'nin son 16 turunda Sevilla karşısında Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından Kadıköy'de "Yönetim istifa, Ali Koç istifa" sesleri yükseldi. Sosyal medya tepkiler çığ gibi büyüdü, "Ali Koç sen Fenerbahçe tarihinin en kötü başkanısın. Vizyonsuzsun, vasatseversin. İşgal ettiğin Fenerbahçe kulübü başkanlığından hemen istifa et" yorumları yapıldı. Takvim.com.tr detaylar sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Kadıköy’de Ali Koç istifa sesleri!

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam etti. Temsilcimiz Fenerbahçe 2-0'ın rövanşında sahasında Sevilla'yı ağırladı. Kanarya mücadeleyi 1-0 kazanda da tur için yeterli olmadı.

    Müsabakanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime istifa çağrısında bulundu. Kadıköy'de "Ali Koç istifa" tezahüratları yükseldi.



    Öte yandan sosyal medyada da Ali Koç'a tepki büyüktü.



    "İŞGAL ETTİĞİN BAŞKANLIKTAN HEMEN İSTİFA ET"
    Bir Twitter kullancısı, "Ali Koç sen Fenerbahçe tarihinin en kötü başkanısın. Vizyonsuzsun, vasatseversin. İşgal ettiğin Fenerbahçe kulübü başkanlığından hemen istifa et" paylaşımında bulundu.




    "5 SENEDE YÜZLERCE YALAN, ALİ KOÇ İSTİFA"
    Twitter'da yapılan bir başka paylaşımda "5 senede 8 hoca, 140 transfer, 3 sportif direktör, yüzlerce yalan. Başka söze gerek yok Ali Koç istifa!" ifadeleriyle Ali Koç'a sert tepki gösterildi.




        "KAOS ORTAMI OLUŞTU İYİCE"
        Bir Fenerbahçeli taraftar maç sonu "Ali Koç taraftarlarla tartışıyor, çıkmayan gruplar 'istifa' diye bağırıyor. Kaos ortamı oluştu iyice" şeklinde görüş bildirdi.

        Öte yandan Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda tribünleri politize ederek çıkış yolu aramış, Kadıköy'de ısmarlama sloganlar atılmıştı.



        DEVLETİ FETÖ İLE İTHAM ETMİŞTİ
        Öte yandan Koç, 4 Şubat 2023 tarihinde devleti ve hükümeti FETÖ'cülükle itham eden skandal açıklamalarda bulunmuştu.

        Koç, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, 3 Temmuz sürecini hatırlatarak, "Ülkemize saldıran terör örgütüne karşı tek savaşan Fenerbahçe ise, Fenerbahçe mağdur edildiği, haksızlığa uğradığı, maddi manevi çektiklerine hiçbir devlet, hükümet, siyaset biz bunu nasıl gidereceğiz demiyorsa, bunlar da işin içindedir" demişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kadıköy’de Ali Koç istifa sesleri!
        Haberler Spor Fenerbahçe Avrupa'da havlu attı, "Ali Koç istifa" sesleri yükseldi! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi: "Tarihin en kötü başkanı"
            loading
            SON DAKİKA