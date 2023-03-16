Fenerbahçe Avrupa'da havlu attı, "Ali Koç istifa" sesleri yükseldi! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi: "Tarihin en kötü başkanı"





DEVLETİ FETÖ İLE İTHAM ETMİŞTİ

Öte yandan Koç, 4 Şubat 2023 tarihinde devleti ve hükümeti FETÖ'cülükle itham eden skandal açıklamalarda bulunmuştu.



Koç, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, 3 Temmuz sürecini hatırlatarak, "Ülkemize saldıran terör örgütüne karşı tek savaşan Fenerbahçe ise, Fenerbahçe mağdur edildiği, haksızlığa uğradığı, maddi manevi çektiklerine hiçbir devlet, hükümet, siyaset biz bunu nasıl gidereceğiz demiyorsa, bunlar da işin içindedir" demişti.