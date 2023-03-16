Fenerbahçe Avrupa'da havlu attı, "Ali Koç istifa" sesleri yükseldi! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi: "Tarihin en kötü başkanı"

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam etti. Temsilcimiz Fenerbahçe 2-0'ın rövanşında sahasında Sevilla'yı ağırladı. Kanarya mücadeleyi 1-0 kazanda da tur için yeterli olmadı.
Müsabakanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime istifa çağrısında bulundu. Kadıköy'de "Ali Koç istifa" tezahüratları yükseldi.
Öte yandan sosyal medyada da Ali Koç'a tepki büyüktü.
"İŞGAL ETTİĞİN BAŞKANLIKTAN HEMEN İSTİFA ET"
Bir Twitter kullancısı, "Ali Koç sen Fenerbahçe tarihinin en kötü başkanısın. Vizyonsuzsun, vasatseversin. İşgal ettiğin Fenerbahçe kulübü başkanlığından hemen istifa et" paylaşımında bulundu.