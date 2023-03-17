Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Ligde maçlar sahada kazanılmıyor!





BİRİNCİ SIRAYA ÇIKACAĞIZ

Daha sonra Süper Lig hakkında konuşan Jesus, "Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu. Tabii bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de iki tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten üç kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz. İnanıyoruz hala birinci sırayı alabileceğimize. Kupada da final oynayacağımıza ve kupayı kazanacağımıza inanıyoruz. Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın" ifadelerini kullandı.



JESUS İLK KEZ KAYBETTİ

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi son 16 turunu geçemedi. Portekizli çalıştırıcı, kariyerinde 6 sezon mücadele etti.









KANARYA'DA BATSHUAYI ŞOKU

Fenerbahçe'de maça 11'de başlayan Michy Batshuayi 19. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Belçikalı santrfor, bir pozisyonda ceza sahasından topla çıkarken kasığını tutarak kendini yere bıraktı. Acılar içinde yerde kalan Batshuayi büyük üzüntü yaşadı ve sedyeyle saha kenarına geldi. Batsuhayi'nin yerine Joshua King girdi.



Batsman bu sezon 25'inci maçına çıkarken, 18 kez fileleri havalandırmıştı. Tecrübeli santrforun durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Yerine oynayan King ise çok net bir fırsatı harcayarak saç baş yoldurttu. Norveçli santrfor ilk maçta da net fırsatları harcayarak olası galibiyetin gelmesine neredeyse engel olmuştu.



PEDRO İYİLEŞTİ, O GİTTİ

FENERBAHÇE'DE Joao Pedro tam iyileşmişken bu kez Batshuayi sakatlandı. Sarı-Lacivertliler'de santrforların yakası sakatlıktan kurtulmuyor.



MADDE ATILDI OYUN SOĞUDU

İKİNCİ yarıda Valencia'nın şutu dışarı gitti, Sevilla kalecisi Dmitrovic ağırdan alınca sahaya yabancı madde atıldı. Bir madde Dmitrovic'e isabet etti. Bunu fırsat bilen Sevilla takımı oyunu soğuttu ve Fenerbahçe'nin baskısı azaldı.







HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ

F.BAHÇE'NİN orta saha oyuncusu Miha Zajc, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bir sonraki adımı atamadık. Ama bana göre iyi bir oyun ortaya koyduk, özellikle ilk yarıda. Son dakikaya kadar mücadelemizi ortaya koyduk ama yeterli olmadı. Üzgünüz" diye konuştu.







6 ŞUBAT RUHU KADIKÖY'DE

K.MARAŞ merkezli deprem sonrası spor kamuoyu birleşmiş, Trabzonspor-Basel maçını tüm taraftarlar birlikte izlemişti. Benzer bir görüntü dün yaşandı. Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe tribününde yer aldı. Adıyaman Yenimahalle'de yıkılan binada enkaz altından çıkarılan 7 yaşındaki F.Bahçe taraftarı Elif'i, Trabzon'dan gelen arama kurtarma ekibi çıkarmıştı. O ekip özel ağırlandı.



AVRUPA'DA KURA GÜNÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu tamamladı. Çeyrek finale kalan ekiplerin eşleşmeleri bugün yapılacak kura çekiminde belli olacak. Saat 14.00'te Şampiyonlar Ligi, 15.00'te Avrupa Ligi ve 16.00'da ise Konferans Ligi'nin kura İsviçre'de yapılacak. Kura heyecanı TV 8.5 kanalından takip edilecek.











