Eze eze elendik! Fenerbahçe'ye Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen turu geçemedi. 33. dakikada ceza sahası sağ çapraz önünde defanstan dönen topla buluşan Zajc'ın aşırdığı topu kaleci, kale çizgisi üstünde kontrol etti. Fenerbahçe maçın 41. dakikasında öne geçti.
ALEX TELLES ELİYLE OYNADI
FERDİ Kadıoğlu'nun içeri ortasında top Telles'in eline çarptı. VAR hakemi çağırdı. Pozisyonu inceleyen Michael Oliver, penaltı kararı verdi. Penaltıyı Enner Valencia gole geçirdi: 1-0.
İKİNCİ YARI MAÇ TEK KALEYDİ!
54'TE Valencia ceza sahası dışından sert vurdu. Top az farkla auta çıktı. 61'de Acuna'nın set şutunu kaleci Altay güçlükle çıkardı. 69'da Valencia'nın şutunu yine Sevilla kalecisi çıkardı.
EMRE'NİN ŞUTU DİREĞİ YALADI
87 dakikada orta sahada topla buluşan Emre, çalımlarla ceza sahası önüne kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda defansa da çarpan top dışarı çıktı. Fener maçı 1-0 kazansa da elendi.
ARDA GÜLER ÇOK ÇALIŞTI
TEKNİK direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin en önemli yıldızlarından Arda Güler'e Sevilla önünde 11'de şans verdi. 84 dakika sahada kalan genç futbolcu çok etkili bir performans sergiledi. İkinci yarıda uzaktan müthiş bir şutla gole çok yaklaşan Arda Güler alkış topladı.
SEVILLA SIFIR ÇEKTİ!
FENER'İN etkili oyunu istatistiklere de yansıdı. Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez bir maçın ilk yarısında rakip ceza sahası içinde topla buluşamadı.
BÜTÜN ALKIŞLAR İSMAİL YÜKSEK'E
FENERBAHÇE'DE sürpriz bir şekilde ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek orta sahada bir oyuncunun yapması gereken her şeyi yaptı. Gerek savunmada gerekse de hücumda elinden gelenin en iyisini yapan genç futbolcu tribünlerin alkışını aldı. Ancak yıldız oyuncunun performansı tur için yeterli olmadı. Diğer yandan Arda Güler de maçın iyi isimlerinden birisiydi. Fenerbahçeli taraftarlar sanal alemden yaptıkları yorumlarda iki oyuncunun da bundan sonra 11'de olması gerektiğini söylediler.
OOSTERWOLDE GÜVEN VERDİ
FENERBAHÇE formasıyla ilk kez 11'de forma giyen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde, hücumda vasat bir görüntü verirken avunma anlammında güven verdi. İkili mücadele ve hava toplarında üstünlük sağladı. Pozisyon hatası da yapmadı.
JORGE JESUS'TAN DÖRT SÜRPRİZ
JESUS ilk 11'de 4 önemli sürprize imza attı. Jesus, orta sahanın göbeğinde İsmail ve Zajc'a görev verirken, Arda'yı forvet arkası oynattı. Osterwolde ise ortanın solunda görev yaptı.
ALEX TELLES ELİYLE OYNADI
FERDİ Kadıoğlu'nun içeri ortasında top Telles'in eline çarptı. VAR hakemi çağırdı. Pozisyonu inceleyen Michael Oliver, penaltı kararı verdi. Penaltıyı Enner Valencia gole geçirdi: 1-0.
İKİNCİ YARI MAÇ TEK KALEYDİ!
54'TE Valencia ceza sahası dışından sert vurdu. Top az farkla auta çıktı. 61'de Acuna'nın set şutunu kaleci Altay güçlükle çıkardı. 69'da Valencia'nın şutunu yine Sevilla kalecisi çıkardı.
EMRE'NİN ŞUTU DİREĞİ YALADI
87 dakikada orta sahada topla buluşan Emre, çalımlarla ceza sahası önüne kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda defansa da çarpan top dışarı çıktı. Fener maçı 1-0 kazansa da elendi.
ARDA GÜLER ÇOK ÇALIŞTI
TEKNİK direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin en önemli yıldızlarından Arda Güler'e Sevilla önünde 11'de şans verdi. 84 dakika sahada kalan genç futbolcu çok etkili bir performans sergiledi. İkinci yarıda uzaktan müthiş bir şutla gole çok yaklaşan Arda Güler alkış topladı.
SEVILLA SIFIR ÇEKTİ!
FENER'İN etkili oyunu istatistiklere de yansıdı. Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez bir maçın ilk yarısında rakip ceza sahası içinde topla buluşamadı.
BÜTÜN ALKIŞLAR İSMAİL YÜKSEK'E
FENERBAHÇE'DE sürpriz bir şekilde ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek orta sahada bir oyuncunun yapması gereken her şeyi yaptı. Gerek savunmada gerekse de hücumda elinden gelenin en iyisini yapan genç futbolcu tribünlerin alkışını aldı. Ancak yıldız oyuncunun performansı tur için yeterli olmadı. Diğer yandan Arda Güler de maçın iyi isimlerinden birisiydi. Fenerbahçeli taraftarlar sanal alemden yaptıkları yorumlarda iki oyuncunun da bundan sonra 11'de olması gerektiğini söylediler.
OOSTERWOLDE GÜVEN VERDİ
FENERBAHÇE formasıyla ilk kez 11'de forma giyen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde, hücumda vasat bir görüntü verirken avunma anlammında güven verdi. İkili mücadele ve hava toplarında üstünlük sağladı. Pozisyon hatası da yapmadı.
JORGE JESUS'TAN DÖRT SÜRPRİZ
JESUS ilk 11'de 4 önemli sürprize imza attı. Jesus, orta sahanın göbeğinde İsmail ve Zajc'a görev verirken, Arda'yı forvet arkası oynattı. Osterwolde ise ortanın solunda görev yaptı.