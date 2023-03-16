Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.03.2023 19:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2023 19:34
    ABONE OL

    Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turu ilk maçında 2-0 yenildiği Sevilla'yı Kadıköy'de konuk ediyor. Kanarya'da hedef maçtan tur için gerekli skorla ayrılıp tüm Türkiye'ye bayram havası yaşatmak. Fenerbahçe Sevilla maçı öncesi temsilcimizin ilk 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu!

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.

    Temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turu ilk maçında 2-0 yenildiği Sevilla'yı Kadıköy'de konuk ediyor.

    Kanarya'da hedef maçtan tur için gerekli skorla ayrılıp tüm Türkiye'ye bayram havası yaşatmak.

    Fenerbahçe Sevilla maçı öncesi temsilcimizin ilk 11'i de belli oldu.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, Arda Güler, Oosterwolde, Batshuayi, Valencia

    Sevilla: Dmitrovic, Montiel, Bade, Gudelj, Telles, Acuna, Torres, Fernando, Rakitic, Rafa Mir, En-Nesyri

    FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak ve Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.

    PERES VE LINCOLN FORMA GİYEMEYECEK

    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra isimleri UEFA listesinde yer almayan Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da karşılaşmada görev alamayacak

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Depremden sonra sel! Acı haber geldi
    Haberler Spor Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        loading
        SON DAKİKA