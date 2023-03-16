Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turu ilk maçında 2-0 yenildiği Sevilla'yı Kadıköy'de konuk ediyor.

Kanarya'da hedef maçtan tur için gerekli skorla ayrılıp tüm Türkiye'ye bayram havası yaşatmak.

Fenerbahçe Sevilla maçı öncesi temsilcimizin ilk 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, Arda Güler, Oosterwolde, Batshuayi, Valencia

Sevilla: Dmitrovic, Montiel, Bade, Gudelj, Telles, Acuna, Torres, Fernando, Rakitic, Rafa Mir, En-Nesyri

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak ve Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.

PERES VE LINCOLN FORMA GİYEMEYECEK



Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra isimleri UEFA listesinde yer almayan Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da karşılaşmada görev alamayacak



