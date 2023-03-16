Zaferin şifresi 30! Fener, Sevilla’yı en zayıf yerinden vuracak





ÖNCE KONTROL, SONRA TEMPO

Temsilcimizin beklentilerin aksine taraftarı önünde son derece disiplinli, sabırlı ve dengeli bir futbol sergileyeceği öğrenildi. Bunun nedeni ise Sevilla'nın maçların son bölümlerinde yaşadığı büyük sıkıntı. İspanyol ekibi bu sezon La Liga'da kalesinde 40 gol görürken bu gollerin yüzde 60'ını yani 24'ünü ikinci yarılarda yedi. Bu 24 golün 16'sı ise son 30 dakikalık dilimde geldi. Yine Sevilla'nın La Liga ve Avrupa'da oynadığı son 5 deplasman maçında yediği 14 golün 12'si ikinci yarılarda, 9'u ise son 30 dakikada geldi.