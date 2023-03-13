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    • Spor
    • 13.03.2023 16:38
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    • 13.03.2023 16:48
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    Galatasaray'dan sürpriz transfer! İlk olacak

    Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon için atağa kalkan Sarı-Kırmızılılar, orta saha pozisyonuna takviye yapmayı hedefliyor. Cimbom, aradığı ismi Belçika'da buldu. İşte transferle ilgili yaşanan sıcak gelişmeler ve tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan sürpriz transfer! İlk olacak

    Galatasaray'da daha önce Junichi Inamoto (2006-2007) ve Yuto Nagatomo (2018-2020) gibi Japon oyuncular forma giymişti. Hyun-Seok Hong, Galatasaray'a transfer olması halinde Sarı-Kırmızılılar'ın ilk Güney Koreli futbolcusu olacak.

    Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli stoper Kaan Ayhan'ın yanı sıra Roma'dan da Nicolo Zaniolo ve Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi transfer eden Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezon için de şimdiden çalışmalara başladı.
    Galatasaray’dan sürpriz transfer! İlk olacak

    GALATASARAY HYUN SEOK HONG'U GÜNDEMİNE ALDI

    Ligde 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, futbol kariyerine Belçika Ligi ekiplerinden Gent'te devam eden Güney Koreli orta saha oyuncusu Hyun-Seok Hong'u transfer listesine aldı.
    Galatasaray’dan sürpriz transfer! İlk olacak

    SCOUT EKİBİ HONG'U İZLEYECEK

    Galatasaray scout ekibinin yakından takip ettiği futbolcu için detaylı araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom'un scout ekibi, temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Gent ile 15 Mart'ta İstanbul'da oynayacağı UEFA Konferans Ligi karşılaşmasını stadyumdan izleyecek.
        Galatasaray’dan sürpriz transfer! İlk olacak

        SÖZLEŞME DURUMU

        Galatasaray scoutlarının mercek altına aldığı, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 23 yaşındaki futbolcunun şu andaki kulübü Gent ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor.
        Galatasaray’dan sürpriz transfer! İlk olacak

        TRANSFER DEĞERİ 4 MİLYON EURO

        Cimbom'un transfer radarındaki 1.77 boyundaki Güney Koreli futbolcuya Transfermarkt verilerine göre; 4 milyon euro değer biçiliyor. Hyun-Seok Hong, sol ayağını etkin bir şekilde kullanmasıyla tanınıyor.
        Galatasaray’dan sürpriz transfer! İlk olacak

        HONG'UN OYNADIĞI TAKIMLAR

        Kariyerine Alman ekibi Unterhaching'de başlayan Hong, 2019-2020 sezonunda Avusturya temsilcisi FC Juniors ile anlaştı. 2019-2020 sezonunda 30 maçta 4 asist üreten futbolcu, 2020-2021 sezonunda ise 24 karşılaşmada 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.
            Galatasaray’dan sürpriz transfer! İlk olacak

            LASK İLE YENİ SAYFA

            Güney Koreli futbolcu, 2021-2022 sezonunda ise LASK Linz'e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Buradaki ilk sezonunda 40 maçta 1 gol 7 asistlik katkı yapan Hong, bu sezon 4 maçta 1 asist üretti ve daha sonra da Gent'e 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle katıldı.
            Galatasaray’dan sürpriz transfer! İlk olacak

            BU SEZON 15 GOLE KATKI

            Hyun-Seok Hong bu sezon Gent'te lig, kupa, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere toplam 40 maça çıktı. Aslan'ın gözdesi, 8 gol 7 asist yaptı ve Gent'te öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı.

            Galatasaray’dan sürpriz transfer! İlk olacak

            İLK GÜNEY KORELİ OLACAK

            Galatasaray'da daha önce Junichi Inamoto (2006-2007) ve Yuto Nagatomo (2018-2020) gibi Japon oyuncular forma giymişti. Hyun-Seok Hong, Galatasaray'a transfer olması halinde Sarı-Kırmızılılar'ın ilk Güney Koreli futbolcusu olacak.
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