Galatasaray’dan sürpriz transfer! İlk olacak

Galatasaray'da daha önce Junichi Inamoto (2006-2007) ve Yuto Nagatomo (2018-2020) gibi Japon oyuncular forma giymişti. Hyun-Seok Hong, Galatasaray'a transfer olması halinde Sarı-Kırmızılılar'ın ilk Güney Koreli futbolcusu olacak.

Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli stoper Kaan Ayhan'ın yanı sıra Roma'dan da Nicolo Zaniolo ve Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi transfer eden Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezon için de şimdiden çalışmalara başladı.