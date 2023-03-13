Galatasaray’dan sürpriz transfer! İlk olacak

Galatasaray'da daha önce Junichi Inamoto (2006-2007) ve Yuto Nagatomo (2018-2020) gibi Japon oyuncular forma giymişti. Hyun-Seok Hong, Galatasaray'a transfer olması halinde Sarı-Kırmızılılar'ın ilk Güney Koreli futbolcusu olacak.
Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli stoper Kaan Ayhan'ın yanı sıra Roma'dan da Nicolo Zaniolo ve Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi transfer eden Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezon için de şimdiden çalışmalara başladı.
GALATASARAY HYUN SEOK HONG'U GÜNDEMİNE ALDI
Ligde 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, futbol kariyerine Belçika Ligi ekiplerinden Gent'te devam eden Güney Koreli orta saha oyuncusu Hyun-Seok Hong'u transfer listesine aldı.
SCOUT EKİBİ HONG'U İZLEYECEK
Galatasaray scout ekibinin yakından takip ettiği futbolcu için detaylı araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom'un scout ekibi, temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Gent ile 15 Mart'ta İstanbul'da oynayacağı UEFA Konferans Ligi karşılaşmasını stadyumdan izleyecek.