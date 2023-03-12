Beşiktaş Başakşehir'i 2 golle geçti! MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam etti. Zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş, Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı.

Şenol Güneş'in ekibi Aboubakar ve Masuaku'nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Başakşehir'de Adnan Januzaj kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 46'ya yükseltirken Başakşehir 40 puanda kaldı.

GÜNEŞ AYNI 11'LE ÇIKTI!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz haftaki Ankaragücü maçının kadrosunda değişikliğe gitmedi.

Kalede Mert Gönok, savunmada Onur Bulut, Tayyip Talha Sonuç, Omar Colley, Arthur Masuaku, orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes, Amir Hadziahmetovic, Nathan Redmond ve Cenk Tosun'a şans veren Güneş, hücumda ise Vincent Aboubakar'ı sahaya sürdü.

GHEZZAL BU HAFTA DA YOK



Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi öncesinde ısınırken sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Rachid Ghezzal; MKE Ankaragücü maçının ardından Medipol Başakşehir deplasmanında da takımını yalnız bıraktı.

Hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Cezayirli futbolcu, yapılan son kontrollerin ardından riske edilmeyerek kadroya alınmadı.

DELE ALLİ VE N'KOUDOU KADROYA ALINMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İngiliz futbolcu Dele Alli ve Kamerunlu hücum oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'yu, Ankaragücü maçında olduğu gibi Medipol Başakşehir deplasmanında da kadroya dahil etmedi.

Geçtiğimiz hafta Vodafone Park'taki mücadeleyi tribünden takip eden iki oyuncu, bu hafta da 21 kişilik kadroda yer bulmadı. Bu 2 futbolcunun yanı sıra Atiba Hutchinson ve Kerem Atakan Kesgin de kadroda olmayan diğer oyuncular oldu.

WELİNTON CEZALI

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Welinton Souza, cezası nedeniyle Medipol Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bıraktı.

Ankaragücü mücadelesinde 90. dakikada oyuna giren Welinton, uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla, bu sezonki 4. kartını görerek cezalı duruma düşmüştü.

SİYAH-BEYAZLILARDAN İSTİKLAL MARŞI MESAJI



Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçında sahaya İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 102. yılını kutlayan mesajlı pankartla çıktı.