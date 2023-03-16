ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | UEFA Ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin sırası...

UEFA ülke puanı sıralaması son dakika gelişmeleri ile futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. İşte ülke puan sıralaması...
2 MAÇ DA SAHAMIZDA
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Sevilla ile 2-0'ın rövanşına çıkacak. Konferans Ligi'nde ise, diğer bir temsilcimiz Sivasspor, evinde Fiorentina ile 1-0'ın rövanşında tur bileti için mücadele edecek.
SİVASSPOR İTALYA'DAN MAĞLUBİYETLE DÖNDÜ!
Son 16'ya kalarak Konferans Ligi'nde büyük bir başarıya imza atan Sivasspor'un şimdiki hedefi ise çeyrek final... Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Fiorentina'ya ilk maçta 1-0 mağlup oldu. Yiğidolar'da yıldız oyuncu Gradel kırmızı kart görerek rövanş maçında cezalı duruma düştü. 16 Mart Perşembe akşamı kırmızı beyazlılar çeyrek final için varını yoğunu ortaya koyacak.