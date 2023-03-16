ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | UEFA Ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin sırası...

İLK 10 İÇİN BİZE TOPLAMDA 6 GALİBİYET LAZIM

2024'te kaldırılacak olan kurala göre; Şampiyonlar Ligi şampiyonu takım, kendi liginde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanırsa, 11. ülke şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılır.

Türkiye ile 10. sırada yer alan Avusturya arasında 2.300 puan fark bulunuyor. Bu nedenle, Türkiye'nin ilk 10'a girmesi için Fenerbahçe ve Sivasspor'un turları da geçerek toplamda 6 galibiyet alması gerekiyor.