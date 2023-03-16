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    • 16.03.2023 22:55
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    • 16.03.2023 22:55
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    ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | UEFA Ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin sırası...

    UEFA ülke puanı sıralaması son durum futbolseverler tarafından merak ediliyor. Puan sıralamasında Türkiye için kritik haftaya girildi. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor, son 16 turu rövanş maçlarına çıkıyor.UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türk futbolu, kritik bir gece daha yaşayacak. Sıralama kurallarına göre, sezonu ilk 11 ülke arasında tamamlarsak, 2024- 25'te Süper Lig şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanacak. İşte ülke puan sıralaması ve UEFA ülkeler sıralaması...

    takvim.com.tr
    UEFA Ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

    UEFA ülke puanı sıralaması son dakika gelişmeleri ile futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. İşte ülke puan sıralaması...

    2 MAÇ DA SAHAMIZDA

    Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Sevilla ile 2-0'ın rövanşına çıkacak. Konferans Ligi'nde ise, diğer bir temsilcimiz Sivasspor, evinde Fiorentina ile 1-0'ın rövanşında tur bileti için mücadele edecek.

    SİVASSPOR İTALYA'DAN MAĞLUBİYETLE DÖNDÜ!

    Son 16'ya kalarak Konferans Ligi'nde büyük bir başarıya imza atan Sivasspor'un şimdiki hedefi ise çeyrek final... Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Fiorentina'ya ilk maçta 1-0 mağlup oldu. Yiğidolar'da yıldız oyuncu Gradel kırmızı kart görerek rövanş maçında cezalı duruma düştü. 16 Mart Perşembe akşamı kırmızı beyazlılar çeyrek final için varını yoğunu ortaya koyacak.

        BAŞAKŞEHİR FARKLI YENİLEREK ELENDİ

        Süper Lig'de zirve yarışında yer almak için mücadele veren Başakşehir, Avrupa'da da yoluna devam etmek istiyordu. Gruptan lider çıkarak göğsümüzü kabartan turuncu-lacivertliler, Gent ile 1-1 berabere kalarak İstanbul'a umutlu dönmüştü. Ne var ki, 15 Mart Çarşamba akşamı İstanbul'da oynanan rövanş maçında Gent'in genç yıldızı Orban'ın 3 dakikada gelen hat-trick'ine engel olamayan temsilcimiz mücadeleden 4-1 mağlup ayrılarak Avrupa arenasına veda etti.

        BERABERLİĞE 200 GALİBİYETE 400 PUAN

        Türkiye, UEFA'da beraberliğe 200, galibiyete 400 puan alıyor.

        İLK 10 İÇİN BİZE TOPLAMDA 6 GALİBİYET LAZIM

        2024'te kaldırılacak olan kurala göre; Şampiyonlar Ligi şampiyonu takım, kendi liginde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanırsa, 11. ülke şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılır.

        Türkiye ile 10. sırada yer alan Avusturya arasında 2.300 puan fark bulunuyor. Bu nedenle, Türkiye'nin ilk 10'a girmesi için Fenerbahçe ve Sivasspor'un turları da geçerek toplamda 6 galibiyet alması gerekiyor.

            2023 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE

            1. İNGİLTERE - 105,141 PUAN

            2. İSPANYA - 90.141 PUAN

            3. ALMANYA - 81.356 PUAN

            4. İTALYA - 75.479 PUAN

            5. FRANSA - 60.664 PUAN

            6. HOLLANDA - 57.700 PUAN

            7- PORTEKİZ 55.382

            8- BELÇİKA 40.000

            9 - İSKOÇYA 36.400

            TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?&NBSP;

            10- AVUSTURYA 34.000

            11- SIRBİSTAN 32.375

            12- TÜRKİYE 31,700

            13- İSVİÇRE 29,925

            14- UKRAYNA 29.5

            15- ÇEK CUMHURİYETİ 29.050
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            Haberler Spor ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | UEFA Ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin sırası...
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