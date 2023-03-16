Bordo-Mavililer’in yeni başkanı için artık geri sayıma geçildi

Trabzonspor'da Genel Kurul için geri sayıma geçildi. Trabzonspor'un 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesi Ahmet Ağaoğlu'nun aday olmayacağını açıklamasının ardından tek liste ile seçime gidilmesi büyük oranda kesinlik kazandı. Yarın Divan Başkanlık Kurulu'na listesinin bir bölümünü sunacak olan Ertuğrul Doğan'ın özellikle stadyum isim sponsorluğu başta olmak üzere 1 aylık süre içerisinde önemli anlaşmalara imza atması ve onları da duyurması bekleniyor. Trabzon Kaşüstü'nde seçim ofisi açan ve ekibi ile birlikte çalışmalarını sürdüren Ertuğrul Doğan'ın en çok önem verdiği şey sürdürülebilir ekonomi. Delegelerin karşısına güçlü projelerle çıkmak isteyen Doğan 5 yıllık bir plan yaptı. Yeni başkan olması beklenen Ertuğrul Doğan'ın seçim sonrasında yoluna hangi teknik adamla devam edeceği de büyük merak konusu. Türkiye ve yurt dışından birçok hoca Trabzonspor ile anılıyor. Bordo-Mavili kulüpte teknik direktör adayları arasında Fatih Tekke, Sergen Yalçın ve İlhan Palut'un isimleri geçiyor.
İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU
Ertuğrul Doğan
Zeyyat Kafkas
Nevzat Kaya
Coşkun Öztürk
Sami Karaman
Kemal Ertürk
Ahmet Beşir
Serdar Ekrem Şirin
Ali Haydar Gedikli
Taner Saral
Serkan Kılıç
BAŞKANLIK İÇİN BAŞVURU SÜRESİ YARIN SONA ERİYOR
Eğer çok sürpriz bir gelişme yaşanmazsa Ertuğrul Doğan, Trabzonspor kulübünün yeni başkanı olarak göreve başlayacak.