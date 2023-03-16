Bordo-Mavililer’in yeni başkanı için artık geri sayıma geçildi

Trabzonspor'da Genel Kurul için geri sayıma geçildi. Trabzonspor'un 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesi Ahmet Ağaoğlu'nun aday olmayacağını açıklamasının ardından tek liste ile seçime gidilmesi büyük oranda kesinlik kazandı. Yarın Divan Başkanlık Kurulu'na listesinin bir bölümünü sunacak olan Ertuğrul Doğan'ın özellikle stadyum isim sponsorluğu başta olmak üzere 1 aylık süre içerisinde önemli anlaşmalara imza atması ve onları da duyurması bekleniyor. Trabzon Kaşüstü'nde seçim ofisi açan ve ekibi ile birlikte çalışmalarını sürdüren Ertuğrul Doğan'ın en çok önem verdiği şey sürdürülebilir ekonomi. Delegelerin karşısına güçlü projelerle çıkmak isteyen Doğan 5 yıllık bir plan yaptı. Yeni başkan olması beklenen Ertuğrul Doğan'ın seçim sonrasında yoluna hangi teknik adamla devam edeceği de büyük merak konusu. Türkiye ve yurt dışından birçok hoca Trabzonspor ile anılıyor. Bordo-Mavili kulüpte teknik direktör adayları arasında Fatih Tekke, Sergen Yalçın ve İlhan Palut'un isimleri geçiyor.