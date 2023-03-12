Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.03.2023 21:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2023 21:39
    ABONE OL

    Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş taraftarına tepki!

    Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş'a mağlup oldu. Teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş taraftarına sitem etti. İşte o sözler...

    takvim.com.tr
    Emre Belözoğlu’dan Beşiktaş taraftarına tepki!

    Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş'a mağlup oldu. Teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş taraftarına sitem etti.

    İşte o sözler;

    "Beşiktaş taraftarına yakışmıyor. Annemiz var, eşimiz var. Çocuklarımız buraya geldi. Böyle taraftarlık olmaz. Benim tertemiz bir annem, tertemiz bir eşim var. Herkesin bir hayatı var. 35 dakika Emre Belözoğlu'nun annesine küfür etmek olmaz."

    "Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Buraya gelenler, ahlaktan ve çok ağır olacak belki ama haysiyetten yoksun. Bu tavırla olmaz. Beşiktaş'ı ve Şenol Hoca'yı tebrik ederim. Söyleyebileceğim şey bu."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Depremzede öğrencilere maddi destek!
    Haberler Spor Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş taraftarına tepki!
        SON DAKİKA