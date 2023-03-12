Emre Belözoğlu’dan Beşiktaş taraftarına tepki!

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş'a mağlup oldu. Teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş taraftarına sitem etti.

İşte o sözler;

"Beşiktaş taraftarına yakışmıyor. Annemiz var, eşimiz var. Çocuklarımız buraya geldi. Böyle taraftarlık olmaz. Benim tertemiz bir annem, tertemiz bir eşim var. Herkesin bir hayatı var. 35 dakika Emre Belözoğlu'nun annesine küfür etmek olmaz."

"Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Buraya gelenler, ahlaktan ve çok ağır olacak belki ama haysiyetten yoksun. Bu tavırla olmaz. Beşiktaş'ı ve Şenol Hoca'yı tebrik ederim. Söyleyebileceğim şey bu."