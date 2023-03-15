Tarihi rekor kıran Okan Buruk: Ana amacımız rekor kırmak değil, şampiyonluk istiyoruz





KANARYA İÇİN YİNE HAZARD SESLERİ

İspanyol basını Real Madrid'in Belçikalı yıldızının "Artık futbol oynamak istiyorum" sözlerine manşete taşıdı. Hazard'ın Fenerbahçe'ye önerildiği bilgisine de haberde bir kez daha yer verildi. Fenerbahçe cephesinden ise bu iddialara henüz bir cevap gelmedi.



ENNER VALENCIA İDDİASI

Fenerbahçe'de Ekvadorlu golcü Enner Valencia, henüz yeni sözleşmeye imza atmadı. Tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilirken, Brezilya basını Ekvadorlu golcünün yeni adresini açıkladı. Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Internacional, Enner Valencia ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin yıldızı, haberdeki detaya göre; Internacional'den yıllık 2.5 milyon dolar kazanacak. Gelecek sezondan itibaren Internacional forması giyecek yıldız santrfor Güney Amerika'da Tigres formasını uzun süre terletmişti. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda üst düzey bir performans sergileyen ve açılış golünü atan Valencia kariyer sezonunu geçiriyor. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 26 gol atmayı başardı.



FENERBAHÇE'YE İNGİLİZ HAKEM

Fenerbahçe'nin yarın Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçının hakemi belli oldu. Bu zorlu mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Sivasspor'un Fiorentina ile karşılaşacağı rövanş maçında ise Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak.



BAŞAKŞEHİR ÇEYREK FİNAL AŞKINA!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu ikinci maçında bugün Belçika'nın Gent takımını konuk edecek. Fatih Terim Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak mücadelede Fransız Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertliler, deplasmanda 1-1 biten maçın rövanşında evinde galip gelip, tur atlayarak çeyrek finale kalmaya çalışacak. Başakşehir, Avrupa'da daha önce oynadığı 49 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.



ANTALYASPOR BAŞKANI AZİZ ÇETİN İSTİFA ETTİ

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in görevinden istifa ettiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu toplantısında, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başkanlığı yürüten Aziz Çetin'in görevi bıraktığı, ardından bu göreve Sabri Gülel'in getirilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.



BURSAPOR'UN CEZASI 7 MAÇA İNDİRİLDİ

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Bursaspor'a, Amed maçında yaşanılan olaylar nedeniyle verdiği 9 maç seyircisiz oynama cezasını 7 karşılaşmaya indirdi. Toplam 680 bin TL'lik para cezası ise 610 bine düşürüldü. Kulüp görevlileri Aşkın Değirmenci ve Aybars Türkkan'a verilen 90'ar gün hak mahrumiyeti cezaları ise onandı.



FENERBAHÇE'DEN YARI FİNALE İLK ADIM

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Euroleague çeyrek final ilk maçında Macaristan ekibi Sopron Basket'i 82-62 devirdi. Sarı-Lacivertlilerde Stewart 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. 17 Mart Cuma günü Macaristan'da rakibine konuk olacak Fenerbahçe, kazanırsa Final-Four'a kalacak. Seri 1-1 olursa 3. maç 22 Mart'ta İstanbul'da.



ECZACIBAŞI SEVİNDİRDİ TÜRK HAVA YOLLARI ÜZDÜ

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Polonya ekibi Developres'i 3-1 yendi. Rövanş 23 Mart'ta İstanbul'da oynanacak ve Eczacıbaşı 2 set alırsa yarı finale çıkacak. CEV Kupası yarı finalinde ise Türk Hava Yolları, İtalya'da Bene'ye 3-0 yenildi. Rövanş 22 Mart'ta.



BARCA İLK İMZAYI MARTİNEZ'E ATTIRACAK

İspanyol basını Barcelona'nın Athletic Bilbao forması giyen 31 yaşındaki İspanyol stoper Inigo Martinez'i kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Katalan kulübünün sezon sonunda boşa çıkacak tecrübeli futbolcu ile anlaşma sağladığı da haberde yer aldı. Martinez, 2017'de Sociedad'tan 32 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.



TONEY'E IRKIÇILIK YAPAN TARAFTARA 4 AY HAPİS

İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford, yıldız forveti Ivan Toney'e sosyal medyadan ırkçı saldırıda bulunan 24 yaşındaki bir taraftarın 4 ay boyunca hapis cezası aldığı ve 3 yıl süreyle de tüm futbol müsabakalarından men edildiğini açıkladı. Toney bu sezon forma giydiği 25 maçta 16 gol, 4 asiste imza attı.



ÇBK MERSİN YENİŞEHİR RAKİBİNİ EZİP GEÇTİ

Kadınlar Euroleague'de temsilcimiz ÇBK Mersin Yenişehir çeyrek final ilk maçında Fransız ekibi Bourges Basket 84-56 mağlup etti. Hayes 19 ve Crvendakic 15 sayıyla galibiyette rol aldı. İkinci maçı 17 Mart'ta Fransa'da oynayacak ekibimiz maçı kazanırsa Final-Four'a kalacak. Seri 3. maça taşınırsa karşılaşma 22 Mart'ta oynanacak.



2026 DÜNYA KUPASI 48 TAKIMLA OYNANACAK

FIFA 2026'da Kanada, Meksika ve ABD'de yapılacak Dünya Kupası'nda format değişikliğine gitti. Turnuvada 32 yerine 48 takım 4'erli şekilde 12 grupta yarışacak. İlk iki sıra doğrudan, 8 tane en iyi üçüncü son 32 turuna kalacak. Ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası Haziran 2025'ten itibaren 4 yılda bir 32 takımla oynanacak.



BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Beşiktaş, 18 Mart Cumartesi günü Süper Lig'in 26. hafta maçında İstanbulspor ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada bu maçın biletlerinin bugün saat 11.00'de genel satışıa çıkacağını duyurdu. Bilet fiyatları 4000 ila 180 TL arasında değişkenlik gösteriyor.



STOPERLERIN GOL SAYISI FORVETLERE YAKLAŞTI

Trabzonspor'da stoper oyuncuları, santrfor bölgesinde görev yapan isimlerin performansına yakın bir katkı verdi. Golcülerden Umut Bozok 3, Maxi Gomez 4 gol attı. Savunmadan Marc Bartra 3, Vitor Hugo ve Stefano Denswil de birer gole imza attı.



EN DEĞERLİSİ ARTIK GALATASARAY

Süper Lig'de 521 futbolcunun piyasa değerinde yaşanan değişiklik dikkati çekti. Yapılan değerlendirmede Galatasaray, 176.93 milyon euro yeni kadro ile Süper Lig'in en değerli takımı olma unvanını ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden aldı. Ayrıca Cimbom'da forma giyen Fransız sağ bek Sacha Boey, 4.5 milyon euro artışla en çok değer kazanan oyuncu oldu.



G.SARAY VE KARABAĞ DEPREMZEDELER İÇİN OYNAYACAK

Milli maçlar sebebiyle verilecek arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirmek isteyen Galatasaray, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Karabağ FK ile karşılaşacak. Azerbaycan'da oynanacak maçın tüm gelirleri depremzedelerin yararına kullanılacak. Bu arada Karabağ ekibi, "Yoldaşlıq deyil, Qardaşlıq oyunu" paylaşımı yaparken Galatasaray da bu paylaşıma, "AzerbayCAN'da görüşerik" yanıtını verdi.



ASLAN DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Şubat 2023'te Twitter tarihindeki toplam etkileşime göre dünyanın en popüler 20 spor takımı belli oldu. Listede 14.1 milyon ile Manchester United zirvede yer aldı. United'ı 12.5 milyonla Barcelona ve 11.4 milyonla Real Madrid takip etti. Galatasaray ise 8.85 milyonla 4. sırada yer aldı ve Chelsea, Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktı.

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