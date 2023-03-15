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    Tarihi rekor kıran Okan Buruk: Ana amacımız rekor kırmak değil, şampiyonluk istiyoruz

    Galatasaray’ın başında üst üste 14 galibiyet alıp tarihe geçen Okan Buruk, “Ana amacımız rekor kırmak değildi... Şampiyonluk istiyoruz. Ana hedefimiz kupa kazanmak” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Rekor geldi sıra şampiyonlukta

    Süper Lig'de 60 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluğun favorisi gösterilen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa hedefleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Florya'da oluşturdukları aile ortamının başarılı performans sergilemelerine yardım ettiğini anlatan Buruk, bu sezonki temel hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Buruk, "Bu galibiyet serisinde sadece benim değil, hepimizin çok büyük payı var. Ana amacımız tabii ki rekor kırmak değildi. Her maçımızı kazanmaktı. Bu da bize rekoru getirdi. Camia olarak şampiyonluk için elimizden geleni yapıyoruz. Ana hedefimiz bu sezon şampiyonluğa ulaşmak. Galatasaray camiası başarıla alışıktır. Bunu elde etmek için uğraş veriyoruz" diye konuştu. Öte yandan Galatasaray teknik patronu gerçekleştirdikleri yıldız transferleri hakkında, "Biz transfer yaparken iyi futbolcunun yanında iyi insan olması, iyi profesyonel olmasını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



    İDDAA'DA FAVORI AÇIK ARA G.SARAY
    Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek liderliğini sürdüren Cimbom'un oranı 1.17 olarak gösterildi. Haftayı bay geçen Fenerbahçe'ye 2.05, Başakşehir galibiyeti sonrası Beşiktaş'a ise 25 oran verildi.



    TÜRKİYE'DEKİ YERLİ KURALI COŞKUMU KAYBETTİRDİ
    Galatasaray'a veda eden ve kariyerine PSV'de devam eden Patrick van Aanholt, Hollanda basınına dikkati çeken açıklamalar yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, Cimbom'da neden başarılı olamadığı sorusuna, "Türkiye'de neredeyse hiç şans bulamadım. Oradaki antrenör Okan Buruk, 3 yerli kuralı nedeniyle Türk bir sol bek seçiyordu. Sıkı çalışıyordum ama bunun karşılığında oynayamadığınızda canınız sıkılıyor. Bu nedenle Galatasaray'da coşkumu kaybettim. Burada olmaktan mutluyum. PSV'de kendime geldim" diye konuştu. Galatasaray'da bu sezon 14 maçta 2 asist üreten Aanholt, PSV'de ise 10 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.



        YUSUF'UN DAHA ÇOK ÇALIŞMASI GEREK
        Rapid Wien yöneticilerinden Steffen Hofmann, beklentilerin altında kalan Yusuf Demir hakkında konuştu. Hofmann, "Yusuf Demir, Hırvat olsaydı ve Dinamo Zagreb'de olsaydı, her maçta oynardı. İyi ya da kötü, her maçta oynardı. Ancak Galatasaray, Dinamo Zagreb değil. Daha çok çalışması gerekiyor" dedi.



        VITOR HUGO'YA BÜYÜK DESTEK
        Adana Demirspor maçında fileleri havalandıran Vitor Hugo, geçtiğimiz günlerde annesinin rahatsızlığı nedeniyle Brezilya'ya gitmişti. Bordo-Mavili taraftarlar sosyal medyadan tecrübeli oyuncuya destek olurken övgü dolu paylaşımlar yaptı.



        EUROLEAGUE'DE EFES 'REAL'İTESİ
        Turkish Airlines Euroleague'de Anadolu Efes, 24. haftanın erteleme maçında Real Madrid'i konuk etti. İlk periyotu 18- 24'le geride kapatan Lacivert-Beyazlılar ikinci ve üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla rakibine karşı hem skor hem de oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Son periyota 17 sayılık üstünlükle giren Efes, bitime 3 dakika kala farkın 4 sayıya inmesine engel olamadı. Hatta bitime 1 dakika 22 saniye kala İspanyol temsilcisi 84-83 öne geçti. Larkin'in üç sayılık basketiyle toparlanan Anadolu Efes, Pleiss ve Clyburn'ün de verdiği destekle oldukça zorlandığı karşılaşmadan 90-89 galip ayrıldı. Temsicimiz 14. galibiyetini, Madrid ise 9. yenilgisini aldı. Efes bitime 6 maç kala 10. sırada yer alıyor.



            BİRÇOK İSİM AYRILACAK
            Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularla ilgili, "Ghezzal bugün antrenmana çıkacak. Tayyip Talha'nın durumu belirsiz, bugün yarın antrenmana çıkmayabilir, bekleyip değerlendireceğiz. Omar Colley şu an hasta" bu bilgileri verdi. Güneş, İstanbul maçı ile ilgili ise "Kolay bir maç olmayacaktır. Umarım güzel bir futbolla maçı kazanırız" diye konuştu. Güneş sgelecek sezon takımdan yerli ve yabancı birçok futbolcunun gideceğini söyledi.



            BEŞİKTAŞ İDMANINA ÖZEL MİSAFİRLER
            Cumartesi günü İstanbulspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın özel konukları vardı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a gelen 40 çocuk, antrenmanı izledi. İdman öncesi sahada futbol oynayan çocuklar daha sonra Beşiktaşlı oyuncularla bir araya geldi.



            KAOTİK BİR PERFORMANS
            Beşiktaş'ın Kongolu yıldızı Jackson Muleka,ilk 5 hata da attığı 5 golle lige bomba gibi bir giriş yapmıştı. Yıldız oyuncu daha sonra büyük bir düşüş yaşadı. Afrika basını da 23 yaşındaki oyuncu ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. Muleka'nın performansının analiz edildiği haberde futbolcunun standartlarının çok altında kaldığı ve kaotik bir performans sergilediği ifade edildi. Beşiktaş'ın ayrıca oyuncuya ihtiyacı olduğu ve 2 ay içerisinde önemli karşılaşmalara çıkacağı da detaylarda yer aldı.



                HALA ÇOK SAKİN DEĞİLİM
                UEFA Konferans Ligi'nde Gent ile rövanş maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir'de teknik patron Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. "Bizim adımıza en önemli maçımıza çıkacağız" diyen Belözoğlu, "İyi hazırlandık ve odaklandık. Ülkemize çeyrek final sevincini yaşatmak istiyoruz" dedi. Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamalara da değinen Emre Belözoğlu, "Hala çok sakin değilim. 2 tane kızımın ve eşimin 20 metre önünde 35-40 dakika bana değil anneme ve eşime yapılan hakaretler var. Bunların konuşulması gerekir. Beşiktaş'ın çok güzel bir mottosu var, "Şeref'inle oyna Hakkı'nla oyna" diye. Benim atfettiğim şeref o şerefti. Onlara yapılan hakaretler kadına şiddet olmuyor mu" dedi.



                SAMET İDDİALI: HER PUAN FARKI KAPANIR
                Samet Akaydın, Sevilla maçı öncesinde konuştu. Samet Akaydın , "Sevilla'ya karşı hiç yabancılık çekmeden ezerek futbol oynadık. Bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Kendi evimizde aynı performansın üzerine bir tık çıkabilirsek çok farklı şeyler olabilir" dedi. Başarılı stoper, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için ise "Türkiye liginde her puan farkı kapanır. Bunu daha önce de yaşadık ve gördük. Her maçı kazanmaya çıkacağız. Puan kaybetme lüksümüz yok. Herkes bunun bilincinde" ifadelerini kullandı.



                FENERBAHÇE SEVİLLA'YA BİLENİYOR
                Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile yarın Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncularımız; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından taktiksel ve bireysel yaptıkları çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Bu arada Jesus bugün saat 16.00'da basın toplantısı yapacak.



                    KANARYA İÇİN YİNE HAZARD SESLERİ
                    İspanyol basını Real Madrid'in Belçikalı yıldızının "Artık futbol oynamak istiyorum" sözlerine manşete taşıdı. Hazard'ın Fenerbahçe'ye önerildiği bilgisine de haberde bir kez daha yer verildi. Fenerbahçe cephesinden ise bu iddialara henüz bir cevap gelmedi.

                    ENNER VALENCIA İDDİASI
                    Fenerbahçe'de Ekvadorlu golcü Enner Valencia, henüz yeni sözleşmeye imza atmadı. Tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilirken, Brezilya basını Ekvadorlu golcünün yeni adresini açıkladı. Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Internacional, Enner Valencia ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin yıldızı, haberdeki detaya göre; Internacional'den yıllık 2.5 milyon dolar kazanacak. Gelecek sezondan itibaren Internacional forması giyecek yıldız santrfor Güney Amerika'da Tigres formasını uzun süre terletmişti. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda üst düzey bir performans sergileyen ve açılış golünü atan Valencia kariyer sezonunu geçiriyor. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 26 gol atmayı başardı.

                    FENERBAHÇE'YE İNGİLİZ HAKEM
                    Fenerbahçe'nin yarın Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçının hakemi belli oldu. Bu zorlu mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Sivasspor'un Fiorentina ile karşılaşacağı rövanş maçında ise Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak.

                    BAŞAKŞEHİR ÇEYREK FİNAL AŞKINA!
                    Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu ikinci maçında bugün Belçika'nın Gent takımını konuk edecek. Fatih Terim Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak mücadelede Fransız Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertliler, deplasmanda 1-1 biten maçın rövanşında evinde galip gelip, tur atlayarak çeyrek finale kalmaya çalışacak. Başakşehir, Avrupa'da daha önce oynadığı 49 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.

                    ANTALYASPOR BAŞKANI AZİZ ÇETİN İSTİFA ETTİ
                    Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in görevinden istifa ettiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu toplantısında, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başkanlığı yürüten Aziz Çetin'in görevi bıraktığı, ardından bu göreve Sabri Gülel'in getirilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

                    BURSAPOR'UN CEZASI 7 MAÇA İNDİRİLDİ
                    Tahkim Kurulu, PFDK'nın Bursaspor'a, Amed maçında yaşanılan olaylar nedeniyle verdiği 9 maç seyircisiz oynama cezasını 7 karşılaşmaya indirdi. Toplam 680 bin TL'lik para cezası ise 610 bine düşürüldü. Kulüp görevlileri Aşkın Değirmenci ve Aybars Türkkan'a verilen 90'ar gün hak mahrumiyeti cezaları ise onandı.

                    FENERBAHÇE'DEN YARI FİNALE İLK ADIM
                    Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Euroleague çeyrek final ilk maçında Macaristan ekibi Sopron Basket'i 82-62 devirdi. Sarı-Lacivertlilerde Stewart 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. 17 Mart Cuma günü Macaristan'da rakibine konuk olacak Fenerbahçe, kazanırsa Final-Four'a kalacak. Seri 1-1 olursa 3. maç 22 Mart'ta İstanbul'da.

                    ECZACIBAŞI SEVİNDİRDİ TÜRK HAVA YOLLARI ÜZDÜ
                    Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Polonya ekibi Developres'i 3-1 yendi. Rövanş 23 Mart'ta İstanbul'da oynanacak ve Eczacıbaşı 2 set alırsa yarı finale çıkacak. CEV Kupası yarı finalinde ise Türk Hava Yolları, İtalya'da Bene'ye 3-0 yenildi. Rövanş 22 Mart'ta.

                    BARCA İLK İMZAYI MARTİNEZ'E ATTIRACAK
                    İspanyol basını Barcelona'nın Athletic Bilbao forması giyen 31 yaşındaki İspanyol stoper Inigo Martinez'i kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Katalan kulübünün sezon sonunda boşa çıkacak tecrübeli futbolcu ile anlaşma sağladığı da haberde yer aldı. Martinez, 2017'de Sociedad'tan 32 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

                    TONEY'E IRKIÇILIK YAPAN TARAFTARA 4 AY HAPİS
                    İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford, yıldız forveti Ivan Toney'e sosyal medyadan ırkçı saldırıda bulunan 24 yaşındaki bir taraftarın 4 ay boyunca hapis cezası aldığı ve 3 yıl süreyle de tüm futbol müsabakalarından men edildiğini açıkladı. Toney bu sezon forma giydiği 25 maçta 16 gol, 4 asiste imza attı.

                    ÇBK MERSİN YENİŞEHİR RAKİBİNİ EZİP GEÇTİ
                    Kadınlar Euroleague'de temsilcimiz ÇBK Mersin Yenişehir çeyrek final ilk maçında Fransız ekibi Bourges Basket 84-56 mağlup etti. Hayes 19 ve Crvendakic 15 sayıyla galibiyette rol aldı. İkinci maçı 17 Mart'ta Fransa'da oynayacak ekibimiz maçı kazanırsa Final-Four'a kalacak. Seri 3. maça taşınırsa karşılaşma 22 Mart'ta oynanacak.

                    2026 DÜNYA KUPASI 48 TAKIMLA OYNANACAK
                    FIFA 2026'da Kanada, Meksika ve ABD'de yapılacak Dünya Kupası'nda format değişikliğine gitti. Turnuvada 32 yerine 48 takım 4'erli şekilde 12 grupta yarışacak. İlk iki sıra doğrudan, 8 tane en iyi üçüncü son 32 turuna kalacak. Ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası Haziran 2025'ten itibaren 4 yılda bir 32 takımla oynanacak.

                    BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR
                    Beşiktaş, 18 Mart Cumartesi günü Süper Lig'in 26. hafta maçında İstanbulspor ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada bu maçın biletlerinin bugün saat 11.00'de genel satışıa çıkacağını duyurdu. Bilet fiyatları 4000 ila 180 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

                    STOPERLERIN GOL SAYISI FORVETLERE YAKLAŞTI
                    Trabzonspor'da stoper oyuncuları, santrfor bölgesinde görev yapan isimlerin performansına yakın bir katkı verdi. Golcülerden Umut Bozok 3, Maxi Gomez 4 gol attı. Savunmadan Marc Bartra 3, Vitor Hugo ve Stefano Denswil de birer gole imza attı.

                    EN DEĞERLİSİ ARTIK GALATASARAY
                    Süper Lig'de 521 futbolcunun piyasa değerinde yaşanan değişiklik dikkati çekti. Yapılan değerlendirmede Galatasaray, 176.93 milyon euro yeni kadro ile Süper Lig'in en değerli takımı olma unvanını ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden aldı. Ayrıca Cimbom'da forma giyen Fransız sağ bek Sacha Boey, 4.5 milyon euro artışla en çok değer kazanan oyuncu oldu.

                    G.SARAY VE KARABAĞ DEPREMZEDELER İÇİN OYNAYACAK
                    Milli maçlar sebebiyle verilecek arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirmek isteyen Galatasaray, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Karabağ FK ile karşılaşacak. Azerbaycan'da oynanacak maçın tüm gelirleri depremzedelerin yararına kullanılacak. Bu arada Karabağ ekibi, "Yoldaşlıq deyil, Qardaşlıq oyunu" paylaşımı yaparken Galatasaray da bu paylaşıma, "AzerbayCAN'da görüşerik" yanıtını verdi.

                    ASLAN DEVLERİ GERİDE BIRAKTI
                    Şubat 2023'te Twitter tarihindeki toplam etkileşime göre dünyanın en popüler 20 spor takımı belli oldu. Listede 14.1 milyon ile Manchester United zirvede yer aldı. United'ı 12.5 milyonla Barcelona ve 11.4 milyonla Real Madrid takip etti. Galatasaray ise 8.85 milyonla 4. sırada yer aldı ve Chelsea, Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktı.

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