Tarihi rekor kıran Okan Buruk: Ana amacımız rekor kırmak değil, şampiyonluk istiyoruz

SAMET İDDİALI: HER PUAN FARKI KAPANIR

Samet Akaydın, Sevilla maçı öncesinde konuştu. Samet Akaydın , "Sevilla'ya karşı hiç yabancılık çekmeden ezerek futbol oynadık. Bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Kendi evimizde aynı performansın üzerine bir tık çıkabilirsek çok farklı şeyler olabilir" dedi. Başarılı stoper, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için ise "Türkiye liginde her puan farkı kapanır. Bunu daha önce de yaşadık ve gördük. Her maçı kazanmaya çıkacağız. Puan kaybetme lüksümüz yok. Herkes bunun bilincinde" ifadelerini kullandı.