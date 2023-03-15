Jorge Jesus’un Fener'den ayrılığının kesin olduğunu yazan Brezilya basınından flaş isim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus sezon boyunca yaptığı açıklamalar iletakımdan ayrılacağının sinyallerini verdi. Brezilya medyasına göre de Jesus sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak. Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile de anılan Portekizli teknik direktör, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündem oldu.