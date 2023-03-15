Jorge Jesus’un Fener'den ayrılığının kesin olduğunu yazan Brezilya basınından flaş isim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus sezon boyunca yaptığı açıklamalar iletakımdan ayrılacağının sinyallerini verdi. Brezilya medyasına göre de Jesus sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak. Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile de anılan Portekizli teknik direktör, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündem oldu.
Brezilyalı gazeteci Gabriel Resi'ye konuşan Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Jesus'un açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, deneyimli teknik adamın Vitor Pereira'nın yerine eski takımı Flamengo'nun başına geçeceği iddia edildi.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Portekizli çalıştırıcının alternatifini belirledi. Brezilya basınından SportBuzz'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, son olarak River Plate'i çalıştıran Arjantinli teknik direktör Marcelo Gallardo'yu gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un ayrılığının resmileşmesi sonrası 47 yaşındaki çalıştırıcı için somut adımlar atacak.