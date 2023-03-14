Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

FENERBAHÇE DE ÖNEMLİ İSİMLER ALDI



Sezon başında Emre Mor, Willian Arao, Michy Batshuayi, Joao Pedro, Gustavo Henrique gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe sezon ortasında ise Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i transfer etti.