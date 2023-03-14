Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

Galatasaray sezon başından beri flaş transferlere imza attı.
Sarı-Kırmızılılar, Mauro İcardi, Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Mathias Ross, Haris Seferovic, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Dries Mertens, Juan Mata, Sam Adekugbe ve Kazımcan Karataş'ı transfer ederek taraftarını mest etti.
SON MAÇTA ZANIOLO SAHNE ALDI
Yıldızlar topluluğu Galatasaray son 14 lig maçından da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantajın sahibi oldu.