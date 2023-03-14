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    • Spor
    • 14.03.2023 12:12
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    • 14.03.2023 12:12
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    Galatasaray'ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

    Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışına tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray son hafta maçında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek maç fazlasıyla rakibinin 9 puan önüne geçti. Fenerbahçe ise Perşembe günü Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı rövanş maçına odaklandı. İlk maçı 2-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler Perşembe günü kazanarak yoluna devam etmek istiyor. İki dev, flaş bir transfer için karşı karşıya geldi… İşte ayrıntılar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

    Galatasaray sezon başından beri flaş transferlere imza attı.

    Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

    Sarı-Kırmızılılar, Mauro İcardi, Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Mathias Ross, Haris Seferovic, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Dries Mertens, Juan Mata, Sam Adekugbe ve Kazımcan Karataş'ı transfer ederek taraftarını mest etti.
    Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

    SON MAÇTA ZANIOLO SAHNE ALDI

    Yıldızlar topluluğu Galatasaray son 14 lig maçından da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantajın sahibi oldu.

        Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

        Galatasaray, 14 maçlık seriyle birlikte Süper Lig rekoru kırdı. Bu süreçte yıldız oyuncuları adeta futbol şov yaptı ve performanslarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandılar.

        Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

        Galatasaray'ı Kasımpaşa maçında galibiyete taşıyan gol ise devre arasında takıma katılan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo kaydetti.

        Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

        FENER'DE TEK HEDEF SEVILLA MAÇI

        Fenerbahçe'de ise durumlar çok farklı… UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe de sezon başından beri yıldız oyuncuları kadrosuna kattı.
            Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

            Ancak istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında 9 puan geriye düştü.

            Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

            Fenerbahçe'de tek hedef Sevilla'yı 3 farklı yenerek Avrupa'da çeyrek finale kalmak.
            Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

            FENERBAHÇE DE ÖNEMLİ İSİMLER ALDI

            Sezon başında Emre Mor, Willian Arao, Michy Batshuayi, Joao Pedro, Gustavo Henrique gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe sezon ortasında ise Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i transfer etti.

                Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

                Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir'i Samsunspor'a kiraladı.

                Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

                TRANSFERDE YİNE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

                Galatasaray ve Fenerbahçe bir transferde daha karşı karşıya geldi…

                Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

                Bir dönem Galatasaray'ın kalesini koruyan İspanyol kaleci Inaki Pena için iki dev kulüp yarış halinde.

                    Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

                    Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray'da forma giyen Inaki Pena, 8 maçta kaleyi korumuştu.

                    Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

                    İspanyol kaynaklı Relevo'nun haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Inaki Pena'ya resmi teklifte bulundu.
                    Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

                    KALEYİ PENA'YA EMANET ETMEK İSTİYOR

                    24 yaşındaki İspanyol oyuncu, kariyerinin geri kalan yıllarında ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

                        Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

                        Galatasaray ise Muslera'nın ardından kaleyi Inaki Pena'ya emanet istiyor. Fenerbahçe'de ise Altay Bayındır'ın sezon sonunda Avrupa'ya transferi söz konusu.

                        Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

                        Ayrıca milli kalecinin inişli çıkışlı performansı nedeniyle Fenerbahçe Yönetimi kaleyi yıldız bir eldivene teslim etmek istiyor.
                        Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

                        SÖZLEŞMESİ SEZON SONU SONA ERİYOR

                        Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Pena'nın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

                            Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

                            Bu sezon sadece 3 maçta görev alan genç eldiven, 5 gol yerken sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.

                            Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

                            Pena, Galatasaray'da oynadığı dönemde 8 maçta 11 gol yerken, 1 maçta gole izin vermedi.

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