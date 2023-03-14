ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington'da bir araya geldi. Görüşmede Rusya Ukrayna savaşı ve terör ile mücadele meseleleri ele alındı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci de görüşmede masaya yatırıldı. Diğer yandan savunma alanındaki işbirliği de ikili arasında ele alındı.
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- Spor
- 15.03.2023 00:42
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- Son Güncelleme:
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- 15.03.2023 00:42
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir araya geldi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington'da bir araya geldi. Görüşmede Rusya Ukrayna savaşı ve terör ile mücadele meseleleri ele alındı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci de görüşmede masaya yatırıldı. Diğer yandan savunma alanındaki işbirliği de ikili arasında ele alındı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington'da bir araya geldi. Görüşmede Rusya Ukrayna savaşı ve terör ile mücadele meseleleri ele alındı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci de görüşmede masaya yatırıldı. Diğer yandan savunma alanındaki işbirliği de ikili arasında ele alındı.