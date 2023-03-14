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    • Spor
    • 15.03.2023 00:42
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    • 15.03.2023 00:42
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    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir araya geldi

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington'da bir araya geldi. Görüşmede Rusya Ukrayna savaşı ve terör ile mücadele meseleleri ele alındı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci de görüşmede masaya yatırıldı. Diğer yandan savunma alanındaki işbirliği de ikili arasında ele alındı.

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    Haberler Spor ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir araya geldi
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