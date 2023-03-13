ÖZEL HABER | Fenerbahçe'de flaş Jorge Jesus gelişmesi! Yarın görüşülecek

JESUS'U MARKAJA ALACAK



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jesus'a Brezilyalı gazeteciye yaptığı açıklamalar ile ilgili sorular soracak. Koç'un bu açıklamalardan rahatsız olduğu ve açıklamalarının takıma zarar verdiği görüşünde. Koç'un sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jesus'tan gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili fikrini de alacağı konuşuluyor.