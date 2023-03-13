ÖZEL HABER | Fenerbahçe'de flaş Jorge Jesus gelişmesi! Yarın görüşülecek

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, son dönemde elde ettiği sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Taraftarlar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan tecrübeli çalıştırıcının aklının takımında olmadığını iddia ediyor. Fenerbahçe taraftarı Jesus'un yaptığı son açıklamalardan da oldukça rahatsız.
BREZİLYALI GAZETECİYE KONUŞTU
Sevilla maçının ardından Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan Jesus, Fenerbahçe'den ayrılma ve Flamengo'ya geri dönme ihtimaline dair gelen soruya, "Türkiye çok soğuk bir yer ve buraya alışmakta güçlük çekiyorum. Mayıs ayına kadar beklemelisiniz. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum" ifadelerini kullandı.
BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İLE DE ANILDI
Portekiz medyasından A Bola geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde, Vitor Pereira'nın Flamengo'dan ayrılması halinde 2019-2020 sezonunda Kırmızı-Siyahlıları çalıştıran Jesus'un yeniden görevi devralabileceğini iddia etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ismi daha önce de Brezilya Milli Takımı ile anıldı. Hatta kendisinin en büyük hayalinin Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak olduğu iddia edildi.