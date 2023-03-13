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    • Spor
    • 13.03.2023 12:08
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    • 13.03.2023 12:22
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    ÖZEL HABER | Fenerbahçe'de flaş Jorge Jesus gelişmesi! Yarın görüşülecek

    Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'de geride bıraktığımız haftayı BAY geçti. Sarı-Lacivertliler'de gündem teknik direktör Jorge Jesus… Portekizli teknik adam ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Yönetimi'nden de Jesus ile ilgili sürpriz bir atak geldi… İşte son gelişmeler…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de flaş Jorge Jesus gelişmesi! Yarın görüşülecek

    Fenerbahçe'de Jorge Jesus, son dönemde elde ettiği sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Taraftarlar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan tecrübeli çalıştırıcının aklının takımında olmadığını iddia ediyor. Fenerbahçe taraftarı Jesus'un yaptığı son açıklamalardan da oldukça rahatsız.
    Fenerbahçe’de flaş Jorge Jesus gelişmesi! Yarın görüşülecek

    BREZİLYALI GAZETECİYE KONUŞTU

    Sevilla maçının ardından Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan Jesus, Fenerbahçe'den ayrılma ve Flamengo'ya geri dönme ihtimaline dair gelen soruya, "Türkiye çok soğuk bir yer ve buraya alışmakta güçlük çekiyorum. Mayıs ayına kadar beklemelisiniz. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe’de flaş Jorge Jesus gelişmesi! Yarın görüşülecek

    BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İLE DE ANILDI

    Portekiz medyasından A Bola geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde, Vitor Pereira'nın Flamengo'dan ayrılması halinde 2019-2020 sezonunda Kırmızı-Siyahlıları çalıştıran Jesus'un yeniden görevi devralabileceğini iddia etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ismi daha önce de Brezilya Milli Takımı ile anıldı. Hatta kendisinin en büyük hayalinin Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak olduğu iddia edildi.
        Fenerbahçe’de flaş Jorge Jesus gelişmesi! Yarın görüşülecek

        KOÇ VE JESUS YARIN GÖRÜŞÜYOR

        Fenerbahçe Yönetimi, Jorge Jesus'un açıklamaları sonrasında sürpriz bir karar aldı. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un Jesus'un açıklamalarından rahatsız olduğu ve kendisiyle görüşme kararı aldığı öğrenildi. Görüşmenin yarın yapılması bekleniyor. Ali Koç'un bu görüşmede Jesus ile ilgili yaşanan tüm gelişmeleri masaya yatıracağı belirtildi.
        Fenerbahçe’de flaş Jorge Jesus gelişmesi! Yarın görüşülecek

        JESUS'U MARKAJA ALACAK

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jesus'a Brezilyalı gazeteciye yaptığı açıklamalar ile ilgili sorular soracak. Koç'un bu açıklamalardan rahatsız olduğu ve açıklamalarının takıma zarar verdiği görüşünde. Koç'un sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jesus'tan gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili fikrini de alacağı konuşuluyor.
        Fenerbahçe’de flaş Jorge Jesus gelişmesi! Yarın görüşülecek

        SEVILLA MAÇI MASAYA YATIRILACAK

        Ali Koç, Perşembe günü oynanacak olan Sevilla maçına büyük önem veriyor. İlk maçta alınan 2-0'lık yenilgiye Ali Koç'un çok üzüldüğü ve rövanşa sezonun en kritik maçı olarak baktığı öğrenildi.

            Fenerbahçe’de flaş Jorge Jesus gelişmesi! Yarın görüşülecek

            Koç'un rövanş ile ilgili beklentilerini de Jesus'a aktaracağı belirtildi. Başkan Koç'un Jesus'a Sevilla galibiyetine camianın çok ihtiyacı olduğunu söylemesi bekleniyor. Yarın yapılacak toplantı sonrası ortaya çıkacak tablo merak ediliyor.
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            Haberler Spor ÖZEL HABER | Fenerbahçe'de flaş Jorge Jesus gelişmesi! Yarın görüşülecek
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