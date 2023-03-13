Krizi bırak Sevilla’ya bak! Ali Koç, Jorge Jesus ve futbolcular yemekte bir araya geldi





Turu çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu gerçekleştirebilecek kapasiteyi takımımda görüyorum" dediği öğrenildi. Başkan Ali Koç da yemekte Sevilla rövanşının takım ve camia için çok önemli olduğu takıma olan güvenini ifade etti. Bu arada Sarı-Lacivertli yönetiminin Sevilla karşısında turun geçilmesi durumunda takıma özel prim vermeyi düşündüğü de gelen haberler arasında.