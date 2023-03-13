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    Krizi bırak Sevilla’ya bak! Ali Koç, Jorge Jesus ve futbolcular yemekte bir araya geldi

    UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçta Sevilla’ya dünyaları kaçırıp kaybeden Fenerbahçe, turu geçeceğine inanıyor. Teknik heyet ve oyuncular yönetime çeyrek finale kalma sözü verdi. Sarı-Lacivertliler taraftar gücüne güveniyor.

    Krizi bırak Sevilla’ya bak

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe tur ümidini korumaya devam ediyor. Fenerbahçe ilk maçı 2-0 kaybederken teknik direktör Jesus'un da mayıs ayında görevi bırakacağına dair iddialar ve haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.



    Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus, teknik heyet ve futbolcuların moral yemeğinde bir araya geldikleri öğrenildi.



    JESUS'UN İNANCI TAM
    Son derece olumlu havada geçen yemekte Sarı-Lacivertli futbolcular moral ve öz güven depoladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "İlk maçı kaybettik ama son sözü evimizde söyleyeceğiz.



        Turu çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu gerçekleştirebilecek kapasiteyi takımımda görüyorum" dediği öğrenildi. Başkan Ali Koç da yemekte Sevilla rövanşının takım ve camia için çok önemli olduğu takıma olan güvenini ifade etti. Bu arada Sarı-Lacivertli yönetiminin Sevilla karşısında turun geçilmesi durumunda takıma özel prim vermeyi düşündüğü de gelen haberler arasında.



        KANARYA TAM GAZ
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 turu rövanşında Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Zorlu maçın taktiksel çalışmaları bugün de sürecek.



        SEVİLLA'YA İKİ ŞOK!
        Sevilla, Almeria'yı 2-1 yendiği maçta iki sakatlık yaşadı. Kaleci Bono ve stoper Kouassi maçı tamamlayamadı. Golleri ise Ocampos (Pen) ve Lamela attı.

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