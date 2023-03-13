Krizi bırak Sevilla’ya bak! Ali Koç, Jorge Jesus ve futbolcular yemekte bir araya geldi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe tur ümidini korumaya devam ediyor. Fenerbahçe ilk maçı 2-0 kaybederken teknik direktör Jesus'un da mayıs ayında görevi bırakacağına dair iddialar ve haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.
Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus, teknik heyet ve futbolcuların moral yemeğinde bir araya geldikleri öğrenildi.
JESUS'UN İNANCI TAM
Son derece olumlu havada geçen yemekte Sarı-Lacivertli futbolcular moral ve öz güven depoladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "İlk maçı kaybettik ama son sözü evimizde söyleyeceğiz.