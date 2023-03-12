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    • Spor
    • 12.03.2023 15:34
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    • 12.03.2023 15:50
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    Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

    Süper Lig'de son alınan Kasımpaşa galibiyetiyle liderliğini sağlamlaştıran Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar da sürüyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un transferdeki gözdesinden kötü haber geldi. İşte yeni takımı...

    takvim.com.tr
    Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

    Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Leo Dubois, Juan Mata, Milot Rashica gibi yıldızları transfer eden Galatasaray, devre arasında da yıldız isimleri kadrosuna katmaya devam etti.
    Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

    Sarı-kırmızılılar devre arasında Sassuolo'dan milli oyuncu Kaan Ayhan ile Roma'nın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.
    Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

    ZANIOLO İLK LİG MAÇINDA GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

    İtalyan yıldız sarı-kırmızılılara transfer olduktan sonra yaşanan deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada bir süre daha futboldan uzak kalmıştı. Hazırlık maçları ile birlikte yavaş yavaş forma girmeye başlayan Zaniolo, attığı goller ve gösterdiği performansla dikkati çekmişti.
        Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

        Zaniolo dün oynanan Kasımpaşa maçı ile birlikte Galatasaray formasıyla ilk kez bir resmi maça çıktı.
        Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

        İtalyan oyuncu, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın devre arasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.

        Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

        57. dakikada attığı şık golle Galatasaray'a Kasımpaşa karşısında üç puanı getiren isim oldu.

            Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

            ROBERTO FIRMINO İDDİASI

            Yıldız transferleriyle taraftarını sevindiren Galatasaray için Liverpool'dan bu sezon sonu ayrılacağı açıklanan Roberto Firmino ismi gündeme gelmişti.
            Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

            Devre arasında bu transfer için bir girişimde bulunmayan Galatasaray'ın, sezon sonunda Brezilyalı yıldız ile masaya oturacağı iddia edilmişti.
            Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

            YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

            İngiliz basını da Liverpool'dan ayrılma kararı alan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, MLS ekiplerinden St. Louis City SC'ye transfer olacağını iddia etti.
                Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

                Mirror'da yer alan habere göre, birçok takımın transfer listesinde yer alan Firmino'nun MLS'e gidebileceği kaydedildi. St. Louis City'nin bu transferde diğer takımlara göre daha güçlü olduğu ifade edildi.
                Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

                Bu iddianın dayanağına göre; takımın sportif direktörlük görevini, Lutz Pfannenstiel'in yapması transferde ciddi bir etken.
                Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

                Pfannenstiel, Firmino Hoffenheim'da forma giyerken Alman kulübünde görev yapıyordu ve onu takıma kazandıran isimlerin başında geliyordu.
                    Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

                    Brezilyalı oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda toplam 28 maçta forma giydi.
                    Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

                    Bu maçların 16'sına 11'de başlayan Firmino, 10 gol 5 asistlik bir katkı sağladı.
                    Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

                    Brezilyalı oyuncu için devre arasında La Liga ekiplerinden Barcelona'nın da girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.
                        Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

                        31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gözüküyor.
                        Galatasaray istiyordu! Yeni adresini duyurdular

                        Firmino, 2015 yılında 41 milyon euro bedelle Hoffenheim'dan Liverpool'a transfer olmuştu.
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