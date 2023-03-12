Başakşehir ve Beşiktaş maçı için geri sayım sona erdi. Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. İşte Başakşehir - BJK maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz!

Zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor.