Başakşehir ve Beşiktaş maçı için geri sayım sona erdi. Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. İşte Başakşehir - BJK maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz!
Zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın tek hedefi sahadan 3 puan ile ayrılmak. Emre Belözoğlu ise zorlu rakibini sahasından eli boş göndermek istiyor.
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Başakşehir Beşiktaş maçı öncesi Kartal'ın 11'i de belli oldu;