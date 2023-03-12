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    • Spor
    • 12.03.2023 18:16
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    • 12.03.2023 18:21
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    Başakşehir - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! Başakşehir - BJK maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz!

    Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Taraftarlar merakla maçın canlı yayın kanalını araştırıyor. Başakşehir-Beşiktaş maçı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nde oynanıyor. Başakşehir-Beşiktaş maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Başakşehir - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE!

    Başakşehir ve Beşiktaş maçı için geri sayım sona erdi. Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. İşte Başakşehir - BJK maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz!

    Zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor.

    Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın tek hedefi sahadan 3 puan ile ayrılmak. Emre Belözoğlu ise zorlu rakibini sahasından eli boş göndermek istiyor.

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    Başakşehir Beşiktaş maçı öncesi Kartal'ın 11'i de belli oldu;

        İLK 11'LER

        Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo.

        Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Hadziahmetovic, Cenk, Aboubakar
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        Haberler Spor Başakşehir - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! Başakşehir - BJK maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz!
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