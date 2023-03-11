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    Leverkusen BeşiktaşGedson Fernandes'in peşinde! 15 milyon Euro’yu gözden çıkardılar...

    Bayer Leverkusen, Siyah-Beyazlılar’ın 24 yaşındaki yıldızı Gedson Fernandes için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Öte yandan Beşiktaş, Gedson Fernandes'i astronomik bir teklif gelmediği sürece elden çıkarmak istemiyor.

    Leverkusen Gedson’un peşinde

    Beşiktaş'ta son dönemde ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarından çıkmıyor.

    Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra performansı artan genç futbolcu için Alman kulübü harekete geçti. Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen, 24 yaşındaki yıldızı transfer etmek için kolları sıvadı.




    Sezon sonunda Beşiktaş ile masaya oturması beklenen Leverkusen'in önereceği rakamın ise 15 milyon euro olacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulüp, Gedson Fernandes'i astronomik bir teklif gelmediği sürece elden çıkarmak istemiyor.

    Beşiktaş, yıldız futbolcunun bonservisini geçen sezon Benfica'dan 6 milyon euro karşılığında almıştı. Bu sezon 25 karşılaşmada forma giyen Gedson'un golü bulunmazken 5 asisti var. 2 kez Portekiz Milli Takım formasını giyen yıldız oyuncu Tottenham ve Galatasaray formaları da giydi.



    ŞENOL HOCANIN BANKOSU
    Gedson Fernandes, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in banko oyuncularından. Tecrübeli teknik adam, idmanlarda da onunla özel olarak ilgileniyor.
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