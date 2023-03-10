ÖZEL | Ferdi’ye bir talip daha! Canlı izlediler

Fenerbahçe, Sevilla maçının ilk yarısında birçok net gol pozisyonundan yararlanamadı. Özellikle Joshua King, girdiği pozisyonlarda topu filelerle buluşturamadı. Fenerbahçe yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Avrupa Ligi'ni 6 kupayla en çok kazanan takım olan Sevilla'ya galibiyeti getiren goller 56. dakikada Joan Jordan ve 85. dakikada Erik Lamela'dan geldi.

RÖVANŞ MAÇI 16 MART'TA OYNANACAK



Temsilcimiz Fenerbahçe, 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak rövanş maçında sahasında konuk edeceği Sevilla karşısında turu geçmeye çalışacak. Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.



JESUS: DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı sonrası iddialı açıklamalara imza attı. Tecrübeli teknik adam, "Hala şansımız var. 2-0 istediğimiz sonuç değildi, bu maçın hakkı da değildi. Kendi stadımızda bugünkü ilk yarı gibi oynarsak bu sefer goller atacağımızı düşünüyoruz. Tur, başladığımız kıyasla daha zor... Ancak daha hiçbir şey bitmedi" diye konuştu.

İKİ YETKİLİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ



Sevilla maçında gözler Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'ndaydı… Genç yıldızı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik maçta La Liga ekiplerinden Villarreal'in iki yetkilisinin izlediği ortaya çıktı. İspanyol ekibinin scoutlarının milli oyuncu hakkında olumlu notlar aldığı belirtildi. Ferdi Kadıoğlu 90 dakika görev alırken mücadelesiyle yine taraftarlardan alkış topladı.

JUAN FOYTH'U SATIP ONU ALACAKLAR



İspanyol ekibi Villarreal, sağ bek oyuncusu Juan Foyth'u sezon sonunda satmayı planlıyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Arjantinli oyuncudan gelecek olan geliri ise Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için kullanmayı planlıyorlar. İspanyolların sezon sonunda Fenerbahçe'ye en az 20 milyon Euro'luk bir teklif yapması bekleniyor.

BİRÇOK TAKIM ONUN PEŞİNE DÜŞTÜ



Ferdi Kadıoğlu ile daha önce ilgilenen kulüpler arasında Ajax, Sevilla, İnter, Napoli, Brighton ve Newcastle United yer alıyor. Dev kulüplerin yetkilileri de zaman zaman yıldız oyuncuyu tribünden takip ediyor. Fenerbahçe'nin sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu transferinden yüklü miktarda bonservis bedeli kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE 1.4 MİLYON EURO'YA ALDI



Fenerbahçe'nin 2018 yılında Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'ya transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu kısa süre içinde performansını artırdı. 7 kez A Milli Takım formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 3 asist üretti.