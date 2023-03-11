Giresun’da kazanan çıkmadı (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Giresunspor 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi 20'de Bajic'in penaltısıyla öne geçti. 39'da kaleci ile karşı karşıya kalan Bajic'in asistinde topu ağlara gönderen Sainz farkı 2'ye çıkardı. 45'te Levent'in frikikten attığı golle farkı 1'e düşürdü. 57'de kazanılan penaltıyı gole çeviren Borini maçın skorunu belirledi.
ALPEREN'İN 14 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ
NBA'DE milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 2 blokla oynadığı maçta Houston Rockets, Indiana Pacers'a uzatmada 134-125 yenildi. Diğer sonuçlar: Detroit- Charlotte: 103-113, Orlando-Utah: 124-131, Memphis-Golden State: 131- 110, Milwaukee-Brooklyn: 118-113, Sacramento -New York: 122-117.
RASHFORD ÇOK FARKLI
MANCHESTER United'ın Avrupa Ligi Son 16 turunda Real Betis ile karşılaştığı mücadelede ilk golü atan Marcus Rashford, bu golle birlikte bu sezon İngiliz ekibinde 25. golünü kaydetti. Bu arada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Weghorst da Kırmızı Şeytanlar'ın 4-1 kazandığı maçta M.United'ın 4. golünü kaydetti.
SAMSUNSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor oynadığı son 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Son olarak ligde Sakaryaspor'u 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 15 maça çıkartan Karadeniz ekibi söz konusu 15 karşılaşmada 10 galibiyet ve 5 beraberlik alarak toplam 35 puan topladı. Samsun, 2 yenilgiyle ligin en az kaybeden takımı konumunda.