Giresun’da kazanan çıkmadı (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)





BARDIRMASPOR'DA PÜREN DÖNEMİ BİTTİ

TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'da iç sahada alınan 1-0'lık Eyüpspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı. Bandırmaspor Kulübü, yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör İlker Püren ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştır. denildi. Bandırmaspor'da Püren'in yerine teknik direktörlüğe Sami Uğurlu getirildi.



HAZARD'I FENER'E YAZDILAR

REAL Madrid'in kadroda düşünmediği Eden Hazard'ı gelecek sezon başka bir takıma kiralamak istediği öğrenildi. İspanlyol basınındaki haberde Hazard'ın F.Bahçe'ye önerildiği de yazıldı.



ANTALYASPOR'UN KONUĞU YUKATEL KAYSERİSPOR

SÜPER Lig'de 26. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Saat 16.00'da start alacak maçta Fraport TAV Antalyaspor evinde Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Antalya Stadı'ndaki zorlu mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak. Süper Lig'de Antalyaspor'un 25, Kayserispor'un ise 35 puanı bulunuyor.



REAL'İN HEDEFİNDE ERLİNG HAALAND VAR

İNGİLİZ medyası, İspanyol devi Real Madrid'in Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland için hazırlık içinde olduğunu yazdı. The Independent'ın yaptığı habere göre, Real Madrid, Norveçli forvet oyuncusu Erling Haaland için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Norveçli yıldız golcünün piyasa değeri 170 milyon Euro olarak gösteriliyor.



RİCHARLİSON'DAN CONTE'YE "BEN APTAL DEĞİLİM"

TOTTENHAM'DA son dönemlerde forma şansı bulamayan Richarlison, hocası Antonio Conte'ye ateş püskürdü. Brezilyalı yıldız, kendisine yeterince süre verilmediğini belirterek İtalyan hoca için, "Bakalım bana ne söyleyecek ama ben aptal değilim." dedi. Richarlison bu sezon Tottenham'da sadece 12 maçta ilk 11'de sahaya çıkabildi.



GALATASARAY'IN İŞİNİ ZORLAŞTIRMAMIZ LAZIM

KASIMPAŞA forması giyen Ryan Donk, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, "Galatasaray için işleri oldukça zorlaştırmamız lazım. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp puan ve puanlar almaya çalışacağız. Galatasaray favori çünkü oldukça iyi bir kadrosu var" diye konuştu.









