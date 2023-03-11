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    Giresun’da kazanan çıkmadı (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

    Giresunspor 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve 11 Mart 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Giresun’da kazanan çıkmadı

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Giresunspor 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi 20'de Bajic'in penaltısıyla öne geçti. 39'da kaleci ile karşı karşıya kalan Bajic'in asistinde topu ağlara gönderen Sainz farkı 2'ye çıkardı. 45'te Levent'in frikikten attığı golle farkı 1'e düşürdü. 57'de kazanılan penaltıyı gole çeviren Borini maçın skorunu belirledi.




    ALPEREN'İN 14 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ
    NBA'DE milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 2 blokla oynadığı maçta Houston Rockets, Indiana Pacers'a uzatmada 134-125 yenildi. Diğer sonuçlar: Detroit- Charlotte: 103-113, Orlando-Utah: 124-131, Memphis-Golden State: 131- 110, Milwaukee-Brooklyn: 118-113, Sacramento -New York: 122-117.



    RASHFORD ÇOK FARKLI
    MANCHESTER United'ın Avrupa Ligi Son 16 turunda Real Betis ile karşılaştığı mücadelede ilk golü atan Marcus Rashford, bu golle birlikte bu sezon İngiliz ekibinde 25. golünü kaydetti. Bu arada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Weghorst da Kırmızı Şeytanlar'ın 4-1 kazandığı maçta M.United'ın 4. golünü kaydetti.



    SAMSUNSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
    TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor oynadığı son 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Son olarak ligde Sakaryaspor'u 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 15 maça çıkartan Karadeniz ekibi söz konusu 15 karşılaşmada 10 galibiyet ve 5 beraberlik alarak toplam 35 puan topladı. Samsun, 2 yenilgiyle ligin en az kaybeden takımı konumunda.



        BARDIRMASPOR'DA PÜREN DÖNEMİ BİTTİ
        TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'da iç sahada alınan 1-0'lık Eyüpspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı. Bandırmaspor Kulübü, yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör İlker Püren ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştır. denildi. Bandırmaspor'da Püren'in yerine teknik direktörlüğe Sami Uğurlu getirildi.

        HAZARD'I FENER'E YAZDILAR
        REAL Madrid'in kadroda düşünmediği Eden Hazard'ı gelecek sezon başka bir takıma kiralamak istediği öğrenildi. İspanlyol basınındaki haberde Hazard'ın F.Bahçe'ye önerildiği de yazıldı.

        ANTALYASPOR'UN KONUĞU YUKATEL KAYSERİSPOR
        SÜPER Lig'de 26. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Saat 16.00'da start alacak maçta Fraport TAV Antalyaspor evinde Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Antalya Stadı'ndaki zorlu mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak. Süper Lig'de Antalyaspor'un 25, Kayserispor'un ise 35 puanı bulunuyor.

        REAL'İN HEDEFİNDE ERLİNG HAALAND VAR
        İNGİLİZ medyası, İspanyol devi Real Madrid'in Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland için hazırlık içinde olduğunu yazdı. The Independent'ın yaptığı habere göre, Real Madrid, Norveçli forvet oyuncusu Erling Haaland için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Norveçli yıldız golcünün piyasa değeri 170 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        RİCHARLİSON'DAN CONTE'YE "BEN APTAL DEĞİLİM"
        TOTTENHAM'DA son dönemlerde forma şansı bulamayan Richarlison, hocası Antonio Conte'ye ateş püskürdü. Brezilyalı yıldız, kendisine yeterince süre verilmediğini belirterek İtalyan hoca için, "Bakalım bana ne söyleyecek ama ben aptal değilim." dedi. Richarlison bu sezon Tottenham'da sadece 12 maçta ilk 11'de sahaya çıkabildi.

        GALATASARAY'IN İŞİNİ ZORLAŞTIRMAMIZ LAZIM
        KASIMPAŞA forması giyen Ryan Donk, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, "Galatasaray için işleri oldukça zorlaştırmamız lazım. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp puan ve puanlar almaya çalışacağız. Galatasaray favori çünkü oldukça iyi bir kadrosu var" diye konuştu.
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