Büyük sendrom! Sevilla yenilgisi sonrası oklar Jorge Jesus’u gösteriyor: Fenerbahçe üç konuda problem yaşıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe'de büyük bir üzüntü yaşanıyor. İlk yarıda çok etkili oynayıp net fırsatları harcayan Sarı-Lacivertli takımın ikinci devrede resmen frene basması tartışılıyor.
DERBİLERDE GOL BİLE ATAMADI
Eleştiri okları Jorge Jesus'a dönerken, futbol otoriteleri "Fenerbahçe büyük maçlarda neden sorun yaşıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Sarı-Lacivertliler bu sezon ligde 3 derbide 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken henüz gol bile atamadı. Fener, Avrupa Ligi'nde ise zorluk derecesi yüksek 3 maça çıktı. Jesus'un ekibi Rennes önünde deplasmanda 2-0'dan, evinde ise 3-0'dan dönerek 1 puanı almayı başarsa da ortadaki 6 puanın yalnızca 2'sini aldı. Son olarak da Sevilla yenilgisiyle beraber Kanarya'nın büyük maçlardaki galibiyet hasreti 6'ya çıktı. Otoritelere göre Fener bu sezon 3 konuda sorun yaşıyor. Birincisi, Jesus'un 3'lü sistemi zorluk derecesi yüksek maçlarda sonuç vermiyor.
TABELAYI KİM DEĞİŞTİRECEK?
Ancak Portekizli hoca bu inadından da vazgeçmiyor. Fener ayrıca hücumda Enner Valencia'ya çok bağımlı hale geldi. Ekvadorlu yıldızın dışında skoru değiştirebilecek kaliteli ayak eksikliği yaşanıyor. Son olarak da Dünya Kupası arası sonrası takımda yaşanan fiziki düşüş dikkat çekiyor.
KOLAY GOL YİYOR - OKTAY DERELİOĞLU
SEVILLA maçında özellikle ilk yarıda iyi bir Fenerbahçe izledik. Ferdi, King ve Valencia'nın kaçırdığı goller var. Fenerbahçe 2-0 kaybetti ama Kadıköy'de Sevilla'yı eleyeceğini düşünüyorum. Net pozisyonlar kaçmasa farklı şeyleri konuşuyorduk. Fenerbahçe kaliteli bir kadroya sahip. Ama büyük maçlarda şanssızlıklar yaşıyor. Fener'in en büyük eksikliği kolay gol yemesi. Ayrıca fiziki bir düşüş de var.
KALİTE EKSİKLİĞİ - ONUR ÖZKAN
BU sezon genelinde asla "Fener kötü futbol oynuyor" diyemeyiz. Jesus yönetiminde 37 resmi maça çıkıldı. Ve bu maçların yüzde 80'inde sahada olumlu bir futbol vardı. Ancak rakiplerin zorluk derecesi yükseldiğinde ya da sezonun sonu yaklaştığında sadece iyi oyun yetmez. Sahaya kalite de koymanız gerekir. Örneğin Sevilla önünde Icardi olsaydı, F.Bahçe ilk yarıdan tur biletini koyup, evine dönerdi.
SORUMLU JESUS! - EVREN TURHAN
Fenerbahçe'nin büyük maçlarda elde ettiği sonuçlar tartışmasız Jesus'un eseri... Oyuncularda suç olduğunu düşünmüyorum. Hocanın verdiği taktik oyuncuların ürkek sahaya çıkmasına neden oluyor. Savunmayı 3'lü oynatması önemli etken. Oyuna müdahalelerinde hata yapıyor. Bu tip maçlarda cesaret gösteremiyor. Sevilla maçına iyi başladılar, pozisyon buldular ama sonunu getiremediler.
JESUS'UN BU SEZONKİ BÜYÜK MAÇ PERFORMANSLARI
BEŞIKTAŞ-FENERBAHÇE: 0-0
TRABZONSPOR-FENERBAHÇE: 2-0
FENERBAHÇE-GALATASARAY: 0-3
RENNES-FENERBAHÇE: 2-2
FENERBAHÇE-RENNES: 3-3
SEVILLA-FENERBAHÇE: 2-0