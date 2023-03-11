Büyük sendrom! Sevilla yenilgisi sonrası oklar Jorge Jesus’u gösteriyor: Fenerbahçe üç konuda problem yaşıyor







KOLAY GOL YİYOR - OKTAY DERELİOĞLU

SEVILLA maçında özellikle ilk yarıda iyi bir Fenerbahçe izledik. Ferdi, King ve Valencia'nın kaçırdığı goller var. Fenerbahçe 2-0 kaybetti ama Kadıköy'de Sevilla'yı eleyeceğini düşünüyorum. Net pozisyonlar kaçmasa farklı şeyleri konuşuyorduk. Fenerbahçe kaliteli bir kadroya sahip. Ama büyük maçlarda şanssızlıklar yaşıyor. Fener'in en büyük eksikliği kolay gol yemesi. Ayrıca fiziki bir düşüş de var.



KALİTE EKSİKLİĞİ - ONUR ÖZKAN

BU sezon genelinde asla "Fener kötü futbol oynuyor" diyemeyiz. Jesus yönetiminde 37 resmi maça çıkıldı. Ve bu maçların yüzde 80'inde sahada olumlu bir futbol vardı. Ancak rakiplerin zorluk derecesi yükseldiğinde ya da sezonun sonu yaklaştığında sadece iyi oyun yetmez. Sahaya kalite de koymanız gerekir. Örneğin Sevilla önünde Icardi olsaydı, F.Bahçe ilk yarıdan tur biletini koyup, evine dönerdi.



SORUMLU JESUS! - EVREN TURHAN

Fenerbahçe'nin büyük maçlarda elde ettiği sonuçlar tartışmasız Jesus'un eseri... Oyuncularda suç olduğunu düşünmüyorum. Hocanın verdiği taktik oyuncuların ürkek sahaya çıkmasına neden oluyor. Savunmayı 3'lü oynatması önemli etken. Oyuna müdahalelerinde hata yapıyor. Bu tip maçlarda cesaret gösteremiyor. Sevilla maçına iyi başladılar, pozisyon buldular ama sonunu getiremediler.