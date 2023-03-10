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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus rövanştan umutlu

    Maç sonrası açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, “İlk yarıda harika oynadık. 3 kere kaleci ile karşı karşıya kaçırdık. Sevilla’nın 1 şansı bile yoktu... Hala şansımız var. Maçın hakkı kesinlikle 2-0 değildi. Rövanşta goller atacağız. Şimdi 2. maça hazırlanacağız. Bu iş daha bitmedi” dedi.

    Henüz bitmedi!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rakibin tecrübesiyle kazandığını söyledi. Portekizli, "Fenerbahçe'den çok daha tecrübeli bir takımla oynadık. İlk yarıda harika oynadık. Sevilla 1 pozisyona giremedi. 3 tane karşı karşıya kaçırdık. İkinci yarıda konsantrasyonu kaybetti. Yediğimiz golün biri taç atışından geldi" dedi.



    TARAFTARIMIZ OLACAK
    Jesus, maçın hakkının bu sonuç olmadığını savunurken, "Hala şansımız var. Bu maçın hakkı 2-0 değildi. Rövanşta goller atacağız" ifadelerini kullandı.



    ZOR AMA BUNU BAŞARACAĞIZ
    Tecrübeli hoca şöyle bitirdi: Kendi stadımızda bugünkü ilk yarı gibi oynarsak bu sefer goller atacağımızı düşünüyoruz. Tur, başladığımız kıyasla daha zor... Ancak daha bitmedi. Takımıma ve taraftarımıza güveniyorum.



        ÇOK TALİHSİZ GOLLER YEDİK
        Fenerbahçe'de Samet Akaydın, en çok ikili mücadele kazanan, sahipsiz top kazanan, rakip atağı kesen ve top uzaklaştıran isim oldu. Samet, "Takıma güveniyorum. Çok talihsiz bir yenilgi aldık, inşallah İstanbul'da turu alan taraf biz olacağız. Çok istiyorduk. Elenmiş gözüyle bakmıyoruz, inanıyoruz, turu geçeceğiz" şeklinde konuştu.

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