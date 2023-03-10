Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus rövanştan umutlu





ÇOK TALİHSİZ GOLLER YEDİK

Fenerbahçe'de Samet Akaydın, en çok ikili mücadele kazanan, sahipsiz top kazanan, rakip atağı kesen ve top uzaklaştıran isim oldu. Samet, "Takıma güveniyorum. Çok talihsiz bir yenilgi aldık, inşallah İstanbul'da turu alan taraf biz olacağız. Çok istiyorduk. Elenmiş gözüyle bakmıyoruz, inanıyoruz, turu geçeceğiz" şeklinde konuştu.

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