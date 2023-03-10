Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus rövanştan umutlu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rakibin tecrübesiyle kazandığını söyledi. Portekizli, "Fenerbahçe'den çok daha tecrübeli bir takımla oynadık. İlk yarıda harika oynadık. Sevilla 1 pozisyona giremedi. 3 tane karşı karşıya kaçırdık. İkinci yarıda konsantrasyonu kaybetti. Yediğimiz golün biri taç atışından geldi" dedi.
TARAFTARIMIZ OLACAK
Jesus, maçın hakkının bu sonuç olmadığını savunurken, "Hala şansımız var. Bu maçın hakkı 2-0 değildi. Rövanşta goller atacağız" ifadelerini kullandı.
ZOR AMA BUNU BAŞARACAĞIZ
Tecrübeli hoca şöyle bitirdi: Kendi stadımızda bugünkü ilk yarı gibi oynarsak bu sefer goller atacağımızı düşünüyoruz. Tur, başladığımız kıyasla daha zor... Ancak daha bitmedi. Takımıma ve taraftarımıza güveniyorum.