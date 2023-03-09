Sevilla - Fenerbahçe: 2-0 | MAÇ ÖZETİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahneye çıktı. Grubunu lider tamamlayan ve doğrudan adını son 16 turuna yazdıran Kanarya, Sevilla ile deplasmanda karşılaştı.

Maçta net fırsatlardan yararlanamayan Kanarya, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Sevilla'ya galibiyeti getiren goller Jordan ve Lamela'dan geldi.

Fenerbahçe ile Sevilla 17 Mart'ta Kadıköy'de rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

JESUS'TAN 2 DEĞİŞİKLİK!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'deki Yukatel Kayserispor maçına göre takımını 2 değişikle sahaya sürdü.

Portekizli teknik adam, Kayserispor maçı 11'inde yer alan Diego Rossi ve Arda Güler'i yedeğe çekerken, yerlerine Serdar Aziz ile İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.

SEVİLLA'DA 6 İSİM DEĞİŞTİ!

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Jorge Sampaouli, Fenerbahçe önünde takımını önemli bir rotasyona soktu.

Sampaoli, İspanyol liginde Atletico Madrid'e 6-1 yenildikleri maça nazaran ilk 11'inde 6 oyuncu değişikliği yaptı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Karşılaşma için Türkiye'den ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden yaklaşık bin kadar Fenerbahçe taraftarı Sevilya kentine geldi.

İspanyol liginde alt sıralarda bulunan ve kötü bir dönemden geçen Sevilla'nın taraftarları ise karşılaşmaya az ilgi gösterdi.