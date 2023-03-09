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    • Spor
    • 10.03.2023 01:30
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    • 10.03.2023 01:30
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    Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

    Avrupa Kupaları'nda son 16 turu ilk maçları geride kaldı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Sivasspor sahadan mağlup ayrılırken Başakşehir Belçika deplasmanından beraberlikle döndü. Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte son durum...

    takvim.com.tr
    Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

    UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türk futbolu, kritik bir gece yaşayacak. Sıralama kurallarına göre, sezonu ilk 11 ülke arasında tamamlarsak, 2024- 25'te Süper Lig şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanacak.

    Sıralamada önümüzde yer alan Sırbistan ve Avusturya'nın Avrupa kupalarında temsilcisi kalmadı ve bu bizim açımızdan büyük bir avantaj.
    Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

    İSPANYA, İTALYA VE BELÇİKA DEPLASMANLARINDA ZORLU SINAV

    Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sevilla, Konferans Ligi'nde Sivasspor, Fiorentina ve aynı organizasyonda Başakşehir, Gent karşısında avantajlı skor almak için sahaya çıktı. Temsilcimilerimizden Başakşehir rakibi ile berabere kaldı. Fenerbahçe ve Sivasspor rakiplerine mağlup oldu.
    Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

    FENERBAHÇE RAMON SANCHEZ PIZJUAN'DA TURU ZORA SOKTU!

    Fenerbahçe, La Liga'da kötü günler geçiren Sevilla karşısında avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıktı. İspanya'da oynanan mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe birçok gol fırsatlarından yararlananmadı. Ev sahibi ekip Jordan ve Lamena'nın bulduğu gollerle temsilcimizi 2-0 mağlup etti. Deplasmanda yara alan Kanarya, 16 Mart'ta evinde oynayacağı ikinci maçta taraftarının da desteğiyle rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek istiyor.
        Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

        BAŞAKŞEHİR BELÇİKA'DAN UMUTLU DÖNDÜ

        Süper Lig'de zirve yarışında yer almak için mücadele veren Başakşehir, Avrupa'da da yoluna devam etmek istiyor. Gruptan lider çıkarak göğsümüzü kabartan turuncu-lacivertliler, Gent ile 1-1 berabere kalarak İstanbul'a umutlu döndü.
        Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

        SİVASSPOR İTALYA'DAN MAĞLUBİYETLE DÖNDÜ!

        Son 16'ya kalarak Konferans Ligi'nde büyük bir başarıya imza atan Sivasspor'un şimdiki hedefi ise çeyrek final... Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Fiorentina'ya 1-0 mağlup oldu. Yiğidolar'da yıldız oyuncu Gradel kırmızı kart görerek rövanş maçında cezalı duruma düştü.
        Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

        BERABERLİĞE 200 GALİBİYETE 400 PUAN

        Türkiye, UEFA'da beraberliğe 200, galibiyete 400 puan alıyor.

        Farkı kapatarak ana hedefimiz olan 11. sırayı kapmamız için bize 2 galibiyet ve 1 beraberlik yetiyor. Bu sonuçları olırsak Türkiye toplamda 1000 puan kazanacak. Bunu başarırsak, yükselişimizi sürdüreceğiz ve 10. sırada yer alan Avusturya'yı geçmeye çalışacağız.
            Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

            2023 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE

            1. İNGİLTERE - 103.284 PUAN
            Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

            2. İSPANYA - 89.284 PUAN
            Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

            3. ALMANYA - 79.731 PUAN
                Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

                4. İTALYA - 72.497 PUAN
                Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

                5. FRANSA - 59.997 PUAN
                Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

                6. HOLLANDA - 56.900 PUAN
                    Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

                    7. PORTEKİZ - 54. 216 PUAN
                    Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

                    8. BELÇİKA - 38.600 PUAN
                    Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

                    9. İSKOÇYA: 36.400

                        Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

                        10. AVUSTURYA: 34.000

                        Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

                        11. SIRBİSTAN: 32.375
                        Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

                        12. TÜRKİYE: 31.700 (Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor)
                            Terörün siyasi ayağı bakanlık seçiyor!
                            Haberler Spor Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu
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