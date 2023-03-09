Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

BERABERLİĞE 200 GALİBİYETE 400 PUAN

Türkiye, UEFA'da beraberliğe 200, galibiyete 400 puan alıyor.

Farkı kapatarak ana hedefimiz olan 11. sırayı kapmamız için bize 2 galibiyet ve 1 beraberlik yetiyor. Bu sonuçları olırsak Türkiye toplamda 1000 puan kazanacak. Bunu başarırsak, yükselişimizi sürdüreceğiz ve 10. sırada yer alan Avusturya'yı geçmeye çalışacağız.