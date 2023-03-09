Ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin son durumu

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türk futbolu, kritik bir gece yaşayacak. Sıralama kurallarına göre, sezonu ilk 11 ülke arasında tamamlarsak, 2024- 25'te Süper Lig şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanacak.
Sıralamada önümüzde yer alan Sırbistan ve Avusturya'nın Avrupa kupalarında temsilcisi kalmadı ve bu bizim açımızdan büyük bir avantaj.
İSPANYA, İTALYA VE BELÇİKA DEPLASMANLARINDA ZORLU SINAV
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sevilla, Konferans Ligi'nde Sivasspor, Fiorentina ve aynı organizasyonda Başakşehir, Gent karşısında avantajlı skor almak için sahaya çıktı. Temsilcimilerimizden Başakşehir rakibi ile berabere kaldı. Fenerbahçe ve Sivasspor rakiplerine mağlup oldu.
FENERBAHÇE RAMON SANCHEZ PIZJUAN'DA TURU ZORA SOKTU!
Fenerbahçe, La Liga'da kötü günler geçiren Sevilla karşısında avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıktı. İspanya'da oynanan mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe birçok gol fırsatlarından yararlananmadı. Ev sahibi ekip Jordan ve Lamena'nın bulduğu gollerle temsilcimizi 2-0 mağlup etti. Deplasmanda yara alan Kanarya, 16 Mart'ta evinde oynayacağı ikinci maçta taraftarının da desteğiyle rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek istiyor.