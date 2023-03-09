Fener’in hocası Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesinde konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. İyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Jorge Jesus, "Güçlü, bu turnuvada güzel tarihi olan bir takıma karşı oynayacağız. Bu kupayı 4 defa kazandılar. Kaliteli ve yüksek seviyede oyuncuları var. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'den 3 oyuncuya sahipler. Bunu söylemek bile onların kalitesini gösteriyor. Biz de Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. 2 aşamalı bir eleme olacak. İlk maçta iyi bir sonuç alıp, turu İstanbul'a taşıyıp, turu geçecek gücümüz var" diye konuştu. Avrupa Ligi'nde final oynama hayali kurduğunu belirten Jesus, "3'üncü kez Avrupa Ligi finali oynamanın hayalini kuruyorum. Kaybettiğim finallerden bir tanesi Sevilla'ya karşıydı. Şu anda son 16 turundayız. Bu turda her şey mümkün. Turu geçmemiz halinde çeyrek finale kalacağız. Eğer kura şansı da yanımızda olursa bu turnuvada bizim için her şey olabilir" ifadelerini kullandı.
EN İYİ SİSTEMİ SEÇECEĞİZ...
Jesus şöyle devam etti: "Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi'nde 10 maç yaptı. Bu 10 maçta; 7 galibiyet, 3 beraberliği var. Son 16 turuna kalırken, güzel bir performans sergiledik. Turnuvaya güzel bir başlangıç yaptık. Maçlarda pek çok farklı sistemle oynadık. Dolayısıyla her maç takım için hangi sistem iyiyse o sistemi seçeceğiz. Şuna emin olabilirsiniz ki yarınki sistem takımın alışık olmadığı bir sistem olmayacak. Kesinlikle daha önce oynadığımız bir sistemle oynayacağız."
UMARIM FENERBAHÇE İLE ANLAŞIRIM
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Sevilla maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Valencia yeni sözleşme görüşmeleri hakkında da konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Kulüple görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum" ifadelerini kullandı. Valencia, Sevilla karşılaşmasıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "Zor bir maç olacağını biliyoruz çünkü güçlü ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Biz de kalitemizi biliyoruz, son dönemdeki oyunumuzu biliyoruz. Zor bir maç olacak ama elimizden geleni yapacağız. Şükürler olsun iyi bir sezon geçiriyoruz takımla birlikte. Şimdi Avrupa'da bir maça çıkacağız. Farklı bir turnuva ama her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hocanın güvenini hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum, hocamız bize bu güveni hissettiriyor. Bu şekilde oyuncular arasında rekabet artıyor."