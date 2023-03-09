Fener’in hocası Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesinde konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. İyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Jorge Jesus, "Güçlü, bu turnuvada güzel tarihi olan bir takıma karşı oynayacağız. Bu kupayı 4 defa kazandılar. Kaliteli ve yüksek seviyede oyuncuları var. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'den 3 oyuncuya sahipler. Bunu söylemek bile onların kalitesini gösteriyor. Biz de Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. 2 aşamalı bir eleme olacak. İlk maçta iyi bir sonuç alıp, turu İstanbul'a taşıyıp, turu geçecek gücümüz var" diye konuştu. Avrupa Ligi'nde final oynama hayali kurduğunu belirten Jesus, "3'üncü kez Avrupa Ligi finali oynamanın hayalini kuruyorum. Kaybettiğim finallerden bir tanesi Sevilla'ya karşıydı. Şu anda son 16 turundayız. Bu turda her şey mümkün. Turu geçmemiz halinde çeyrek finale kalacağız. Eğer kura şansı da yanımızda olursa bu turnuvada bizim için her şey olabilir" ifadelerini kullandı.