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    • Spor
    • 08.03.2023 11:45
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    • 08.03.2023 11:56
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    Galatasaray'dan Icardi hamlesi! Takasla ayrılacak

    Sezon başında PSG'den Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu. Yıldız futbolcunun sarı kırmızılılarda kalmak istediği belirtilirken Fransız basını flaş bir gelişmeyi sayfalarına taşıdı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan Icardi hamlesi! Takasla ayrılacak

    Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi ile Juventus'un ilgilendiği öne sürüldü.
    Galatasaray’dan Icardi hamlesi! Takasla ayrılacak

    Fransız basınında yer alan habere göre, PSG, Icardi ile yolları kesin olarak ayırmaya karar verdi. Teknik direktör Galtier de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor" açıklamasını yapmıştı.
    Galatasaray’dan Icardi hamlesi! Takasla ayrılacak

    Fransız medyası, PSG'nin Arjantinli yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini ileri sürdü. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray Yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti.
        Galatasaray’dan Icardi hamlesi! Takasla ayrılacak

        Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin bonservisini daha da düşük bir bedelle kulübe kazandırmanın hesapları içinde.
        Galatasaray’dan Icardi hamlesi! Takasla ayrılacak

        Galatasaray'ın bu operasyondaki en büyük avantajı ise Icardi'nin tutumu olacak. 30 yaşındaki santrfor, "Siz PSG ile anlaşın yeter, ben imzaya hazırım" diyerek sarı-kırmızılı kalmaya yeşil ışık yaktı.
        Galatasaray’dan Icardi hamlesi! Takasla ayrılacak

        Arjantinli yıldızın son günlerde Galatasaray'la ilgili yaptığı pozitif paylaşımlar da "Beklenen anlaşma sağlandı" diye yorumlanıyor. Sarı-Kırmızılılar sezon bitmeden Icardi'nin bonservisini almayı hedefliyor.
            Galatasaray’dan Icardi hamlesi! Takasla ayrılacak

            İtalyan basınından Calcionow, Mauro Icardi konusunda dikkat çekecek bir iddia ortaya attı.
            Galatasaray’dan Icardi hamlesi! Takasla ayrılacak

            Arjantinli golcünün Juventus'un yeni sezon için belirlediği transfer hedefleri arasında yer aldığı aktarıldı. İtalyan devi, bu transferi takas formülü ile sonuçlandırmak istiyor.
            Galatasaray’dan Icardi hamlesi! Takasla ayrılacak

            La Gazzetta dello Sport'a göre son Roma maçında oyuna girdikten 40 saniye sonra kırmızı kart gören Moise Kean'in Juventus'ta kalma ihtimali bulunmuyor.
                Galatasaray’dan Icardi hamlesi! Takasla ayrılacak

                İtalyan devi, Calcionow'ın haberine göre Kean'i eski takımı PSG'ye önererek Icardi transferini bitirmeyi hedefliyor.
                Galatasaray’dan Icardi hamlesi! Takasla ayrılacak

                PSG'nin Moise Kean'in yeniden kadroya katılmasına nasıl yaklaşacağının transfer adına belirleyici olabileceği ifade edildi.
                Galatasaray’dan Icardi hamlesi! Takasla ayrılacak

                Ayrıca bu noktada Mauro Icardi'nin kararı da önem taşıyor.
                    Galatasaray’dan Icardi hamlesi! Takasla ayrılacak

                    Arjantinli yıldızın Galatasaray'da mutlu olması Sarı-Kırmızılıların elini güçlendirse de Sporx'te yer alan habere göre Juventus gibi bir ekiple İtalya Serie A'ya dönme ihtimaline de sıcak bakabileceği aktarılmakta.
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