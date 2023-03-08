Galatasaray’dan Icardi hamlesi! Takasla ayrılacak

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi ile Juventus'un ilgilendiği öne sürüldü.
Fransız basınında yer alan habere göre, PSG, Icardi ile yolları kesin olarak ayırmaya karar verdi. Teknik direktör Galtier de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor" açıklamasını yapmıştı.
Fransız medyası, PSG'nin Arjantinli yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini ileri sürdü. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray Yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti.